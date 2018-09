jap, Novinky

K nehodě došlo v sobotu večer na silnici vedoucí ze Všestar do Mnichovic na Praze východ. Řidič osobního vozu vyjel ze zatím neznámých příčin na okraji Mnichovic ze silnice do lesa, kde narazil do stromu. Auto se pak zastavilo o dalších několik desítek metrů dále. V době příjezdu záchranných složek byli oba muži mimo vozidlo a v bezvědomí.

Záchranáři na místo vyslali vrtulník z Prahy. Ten transportoval do nemocnice jednoho z vážně zraněných mužů. Druhého přepravili záchranáři do nemocnice sanitkou. Ani u jednoho z mužů nemohli policisté, vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu stavu, provést dechovou zkoušku.

Policisté krátce po nehodě neznali ani totožnost zraněných mužů. Silnice byla po dobu zásahu záchranářů obousměrně uzavřena. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.