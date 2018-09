Hlavní příčinou růstu cen bytů v Praze je velká byrokracie při povolování nové výstavby. Zatímco v Belgii trvá proces povolování nového developerského projektu šest měsíců, v Praze je to v průměru sedm let. Nabídka tak nestačí reagovat... Celý článek V Belgii šest měsíců, v Praze sedm let. Za drahé byty v Česku může hlavně byrokracie»