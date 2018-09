Patrik Biskup, Právo

Zdravotnice jí totiž místo odběru krve píchla do žíly uspávací látku. Pak seniorce sebrala šperky a peníze. Kriminalisté 40letou lupičku obvinili z loupeže a skončila ve vazbě. „Hrozilo, že by mohla v trestné činnosti pokračovat,“ uvedla soudkyně Martina Hiřmanová, která ženu poslala za mříže.

Seniorka se po injekci probrala až za několik hodin. „Nevěděla jsem, že mně něco píchla. Řekla, abych se na to nedívala, že se mi může udělat špatně. Pak už si nic nepamatuju,“ pokračovala důchodkyně. Když přišla k sobě, byl už večer.

„Byla jsem celá malátná, tak jsem šla spát. Ráno jsem zjistila, že mi na ruce chybí zlatý prsten. Později jsem přišla na to, že mám prázdnou peněženku. Volala jsem to dceři, která pak zalarmovala policisty,“ uvedla dále poškozená. Podle jejích slov u ní byla dotyčná zdravotní sestra už podruhé. „Po její první návštěvě jsem přišla na to, že mi chybí nějaké peníze,“ řekla důchodkyně.

„Nebyla jsem si jistá, jestli jsem ty peníze někde nevytratila, proto jsem nechtěla dělat zle. Vůbec jsem nemohla uvěřit tomu, že by mě okradla zrovna zdravotní sestra,“ dodala.

Z usnesení o zahájení trestního stíhání, které Právo prostudovalo, vyplývá, že obviněná žena jednala úmyslně.

„Jsem šokovaná“

„Pod záminkou odběru krve vpravila stříkačkou do žíly poškozené nezjištěné množství hypnogenu zředěného fyziologickým roztokem, což mělo za následek malátnost a usnutí poškozené,“ stojí v obvinění.

Právo zjistilo, že obviněná žena seniorku navštívila pod záštitou soukromé ošetřovatelské služby SOS Plzeň. „Jsem z toho šokovaná. Tohle je neomluvitelný hyenismus, nedokážu to pochopit. Fungujeme přes 20 let, nic podobného jsem nezažila. Vůbec by mně nenapadlo, že zdravotní sestra s bakalářským titulem a čistým trestním rejstříkem je něčeho ta­ko­vého schopná,“ reagovala ředitelka firmy Dana Vašíčková.

Podle ní dotyčná zdravotnice pracovala pro SOS Plzeň jen krátce. „Byla ještě ve zkušební době. Okamžitě jsme s ní rozvázali pracovní poměr,“ doplnila Vašíčková.