kub, Novinky

Násilník napadl mladíka v pondělí po poledni. „Do bytu vstoupil nezvaně bývalý přítel ženy a začal přítomného muže slovně napadat a vyhrožovat mu napadením a usmrcením,“ popsala mluvčí policie Lenka Javorková.

Mladík měl podle ní strach, protože ho agresor v minulosti vážně zranil, navíc mu už delší dobu vyhrožuje. „Z obav z dalšího útoku měl mladší z mužů u sebe na svoji obranu pepřový sprej a plynovou pistoli, kterou proti agresivnímu muži v bytě použil,“ uvedla mluvčí.

Útočník na to reagoval tím, že vzal do ruky kladivo a mladíka s ním začal bít do hlavy. Do rvačky se vložila žena, která recidivistu odstrčila.

Pachatel nadýchal přes dvě promile



Zraněný díky tomu utekl z bytu a venku požádal kolemjdoucího, aby zavolal záchranku. Lékaři mladíka přepravili do nemocnice, kde je hospitalizován s vážným zraněním.

Policisté podezřelého zanedlouho zadrželi a naměřili u něj přes dvě promile alkoholu. Případ si kvůli podezření z pokusu o vraždu převzali krajští kriminalisté.

„Vyšetřovatelka podala ve středu návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ dodala mluvčí s tím, že obviněnému hrozí deset až osmnáct let vězení. V minulosti byl již několikrát odsouzen za násilné trestné činy.