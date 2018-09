Novinky, ČTK

Byli obviněni z nakládání s omamnými a psychotropními látkami, řekl policejní ředitel Tomáš Kužel.

"Trestní sazba je tam pět let, pokud by způsobili smrt lidí, tak samozřejmě ještě více," uvedl Kužel. K obviněným pouze řekl, že se jedná o Čechy. Odkud droga pochází, není jasné, v minulosti ale tyto látky přicházely do Česka z Polska.

"Zatím to nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit. Nicméně syntetické drogy se k nám v minulosti z Polska dostávaly. Drogy pochází z Číny nebo Indie a může se stát, že to je třeba z Polska, ale nedokážeme to teď s jistotou říct," uvedl Kužel.

Po požití drogy zemřel v pondělí dvaatřicetiletý muž, druhý je ve vážném stavu v nemocnici. Oba kouření látky kombinovali s alkoholem. [celá zpráva]

Balení nebezpečného syntetického kanabinoidu

FOTO: Policie ČR

Policisté ve středu ráno získali informaci, že v oběhu je pravděpodobně větší množství této nebezpečné drogy. Kriminalisté mají svědectví bezdomovkyně, která našla v kontejneru plnou krabici, kterou pak předala dál, ovšem neví komu. V krabici byly stovky sáčků s naporcovanou látkou. Žena tvrdí, že v kontejneru podobných krabic viděla ještě několik.

Podle Kužela je ale svědectví zmatečné a žena nepůsobí příliš věrohodně.