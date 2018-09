bad, Novinky

Pro Kocurovu vinu hovořila podle odvolacího soudu zejména změna výpovědi. Nejprve se totiž na policii přiznal, u soudu ale prohlásil, že požár založil jeho bratr.

„Normální člověk se nepřiznává k něčemu, co neprovedl. Obžalovaný se za přítomnosti obhájce přiznal, že ty ateliéry zapálil sám,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Změnou výpovědi se podle něj Kocur sám připravil o „zohlednění svých osobních kvalit“. „Snažil se nepravdivě trestní odpovědnost hodit na svého vlastního bratra, což tedy není příliš pěkné,“ podotkl Lněnička.

Opil se a pálil



Kocur, který pracoval jako číšník a filmový maskér, loni v červnu nad ránem, v den svých osmadvacátých narozenin, zapálil sklad v budově Krátkého filmu Barrandov na Kříženeckého náměstí. Ve skladu provozoval maskérské studio a také tam měl ubytovanou svou invalidní matku a tři nezletilé sourozence, které má v péči. Dostal však kvůli tomu z nájmu výpověď.

V inkriminovaný den rodinu přestěhoval do hotelu, opil se a ze msty kvůli výpovědi zapálil suterén budovy, odkud se oheň rychle rozšířil. Hustý kouř pronikl do sousedních místností, které měly v pronájmu TV NOVA a Phantom Special Effects, i do vyšších pater, kde byly kanceláře a obytné prostory. Sedm lidí, kteří v tu dobu v budově spali, probudil požární hlásič. Jeden člověk se nadýchal zplodin, ale bez vážných následků, jinak se nikomu nic nestalo.

Soudy Kocurově variantě „bratr“ neuvěřily, zejména proto, že Kocur označil ohniska požáru, přestože nikdy nebyla zveřejněna.

Podle Kocura nebyla ale jeho vina bez pochyb zcela prokázána a je ho proto třeba obžaloby zprostit. Změnu výpovědi vysvětloval tím, že se bál, že nebude moct z policejní služebny rovnou odejít a že ho vezmou do vazby, pokud se nepřizná. „Cítím se být nevinen,“ prohlásil Kocur ve středu u soudu.

Kocur musí také na náhradě škody zaplatit 8,8 miliónů korun.