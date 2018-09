Bývalého vězeňského doktora poslal soud za mříže za nelegální obchod s léky

Olomoucký vrchní soud ve středu po několika letech definitivně uzavřel kauzu dvou mužů, kteří nelegálně obchodovali s léky ze seznamu omamných látek. Bývalého ostravského vězeňského lékaře Antonína Strapinu poslal do vězení na devět let, trest mu tak oproti dřívějšímu verdiktu krajského soudu snížil o dva roky. Jeho komplici Vlastimilu Hýžovi uložil soud souhrnný trest 11 let.