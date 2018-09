pko, Právo

Před několika měsíci se mladá žena pohádala se svým partnerem, a když jí došly slovní argumenty, nejprve druha praštila sklenicí do hlavy. Když poté muž odcházel z bytu, ještě jej doběhla a u schodiště na něj zaútočila nožem.

Napadený se instinktivně bránil, a proto vyvázl jen s pořezaným předloktím a nikoli nožem zabodnutým v břiše nebo hrudníku. Před pořezaným pak mladá žena zabouchla dveře do bytu a nereagovala na jeho prosby o pomoc.

Soud: Vězení by bylo přísné



Přestože byla Olšová v podmínce, brněnský městský soud ji do vězení neposlal. „Projevila lítost, zapracovala na sobě a nastoupila dobrovolnou protialkoholickou léčbu. Uvažuje o doplnění vzdělání a přesvědčila soud, že bude schopna vést řádný život bez páchání trestné činnosti. Trest vězení by tak byl příliš přísný,“ napsal do rozsudku prvoinstanční soud.

S tím se odmítl smířit státní zástupce a podal odvolání, v němž požadoval přísnější trest.

Chce pracovat v květinářství

Dívka ve svém vyjádření soudu uvedla, že jí je všeho líto a podle svých slov na sobě pracuje. „Mám vysokou podmínku a mám pocit, že to je přesně, co potřebuju, prostě nějaký dohled nad sebou, abych byla nucená na sebe dávat pozor a dát si život do pořádku,” přemlouvala žena soud, aby jí neposílal do vězení.

„V listopadu mám končit léčbu, pak bych jela do Prahy, kde mám zajištěné doléčování. Chtěla bych pak pracovat v květinářství,“ dodala.

Odvolací senát brněnského Krajského soudu v čele s Vlastimírem Čechem se rozhodl jí ještě jednu šanci dát. „Jde o hraniční případ. Máme za to, že není třeba na obžalovanou působit nepodmíněným trestem. Svůj osud má v rukou sama, a pokud něco vyvede, tak si za to může sama a půjde si to odsedět,“ varovně zdvihl obočí soudce Čech.