Matěj Říha, Právo

Za zmizením podle dobře informovaného zdroje Práva může být spor dvou rodin. O dívku a její další tři sourozence se totiž starala jedna babička a zájem o ně měla také druhá babička, která byla matkou zemřelého otce dětí. Ta údajně podle zdroje stála za oznámením, na jehož základě se policie začala případem zabývat.

„Oznamovatele případů nespecifikujeme, jelikož by se například mohli stát terčem pomsty ze strany pachatelů,“ sdělil Právu policejní mluvčí Jan Daněk. Jednou z variant, kde by mohla holčička být, se tak stalo její rodinné okolí, kam také obvykle vedou první kroky pátracích týmů.

Možná je v Německu



Vazebně stíhaná šedesátiletá babička a opatrovatelka dětí policii krátce po zadržení, které se odehrálo v srpnu těsně před odjezdem na plánovanou cestu, řekla, že by mohla být u příbuzných v Německu. Tam žije její další dcera a dívčina teta.

Podle zdroje také babička ostatní svěřené děti připravovala na to, že hledaná dívka někam pojede. „Kriminalisté prováděli šetření i u příbuzných Valerie, jestli nemůže být i tam, což se nepotvrdilo,“ reagoval Daněk.

Odborníci si nemyslí, že by ukrývání dětí bylo nějakým běžným jevem pro romskou komunitu. „V přímém kontaktu s romskými rodinami jsme každý den, s ukrýváním dětí jsme se ale nesetkali,“ sdělil ředitel společnosti IQ Roma servis Petr Máčal.

Ztratila se v cizině?

Další variantou celého příběhu je to, že se dívka mohla stát například obětí obchodu s lidmi. Babička však zatím nebyla obviněna z trestného činu, který by s takovou možností souvisel. Stíhaná je pro zanedbání povinné výživy a opuštění svěřeného dítěte. Sociální pracovnice ji navíc hodnotily při kontrolách nadprůměrně.

Podle zdroje Práva se musí prověřit možnost, zda dívka nebyla prodána k adopci do nějaké jiné rodiny v zahraničí. Konkrétně v Německu je prý o romské děti zájem, což Právu potvrdil i ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán.

Informace o tom, že by Valerii mohl někdo unést do ciziny, však zatím nemá. Zároveň si nemyslí, že by Česko bylo zemí, odkud „nelegálně mizí děti“. „Takový scénář podle mě není,“ řekl Právu.

Dítě asi není po smrti



Policie již dříve upozornila, že nelze vyloučit, že se dívka stala obětí násilného trestného činu. Případem se proto zabývají kromě specialistů na pátrání také kriminalisté z oddělení vražd.

Podle zdroje Práva by možná příběh Valerie nemusel mít fatální následky jako případy pohřešovaných dětí z minulosti, které nakonec byly nalezeny mrtvé.

„Přikláníme se zatím k tomu, že dítě není po smrti. Babička by se v takové situaci chovala jinak,“ podotkl zdroj.