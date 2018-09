Michael Polák, Právo

„Není možné mu klást za vinu spáchání skutku ve formě nevědomé nedbalosti,“ vysvětlila rozsudek liberecká soudkyně Blanka Škrétová. Řekla, že při svém rozhodování vycházela i z jiných rozsudků, týkajících se nevědomé nedbalosti.

„Podle jednoho z výkladů nelze uvažovat o nedbalosti, pokud obžalovaný nepostupoval vyloženě hazardérsky a laxně. A zpětně domýšlet, co v takovém případě měl nebo neměl udělat, je nepatřičné,“ řekla soudkyně.

Plavčík s novináři po vynesení rozsudku mluvit nechtěl. U soudu po závěrečných řečech prohlásil, že je mu líto, k čemu došlo, a že se cítí nevinný.

Soudkyně Blanka Škrétová ukazuje mřížku, která zakrývala otvor sacího potrubí, v němž čtrnáctiletý Adam zahynul.

FOTO: Michael Polák, Právo

Čtrnáctiletý Adam zahynul v libereckém plaveckém bazénu na začátku školního roku v září 2016. Se třemi kamarády si hrál v divoké řece. Chlapci přitom pod vodou násilím odstranili mřížku sacího potrubí o průměru mezi 40 a 50 centimetry a proud pak Adama vtáhl dovnitř.

Kopali jsme do krytu a snažili jsme se ho vtlačit dovnitř. jeden z chlapců

Obžaloba vinila plavčíka z toho, že přehlédl nebezpečné chování chlapců. „Nezabránil jim odstranit mříž sacího potrubí,“ řekl už na začátku procesu státní zástupce Bedřich Skalický.

Vchod do Narnie



V pátek u soudu také zazněly výpovědi tří chlapců, kteří s Adamem v osudnou chvíli v bazénu byli. Chlapci se soudního přelíčení neúčastnili, soudkyně ale přečetla jejich výpovědi z přípravného řízení. Na policii vypovídali v červnu 2017, tedy zhruba tři čtvrtě roku po tragédii.

Plavčík Marek Skaličan (vpravo). Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení.

FOTO: Michael Polák, Právo

„Chtěli jsme zjistit, kam ten otvor vede,“ popsal na policii jeden z chlapců. „Všichni čtyři jsme se potápěli. Kopali jsme do krytu a snažili jsme se ho vtlačit dovnitř. Říkali jsme si, že je to vchod do Narnie,“ vypověděl.

Policisté také zaznamenali, že hoch po některých dotazech neodpovídal hned a dlouho mlčel. Když měl popsat, co přesně se u otvoru do sacího potrubí stalo, zakryl si obličej a mluvit začal až po odmlce.

„Adam se potopil a koukal se dovnitř. Měl v té díře větší část hlavy. To bylo naposledy, co jsem ho viděl. Mě pak strhl proud vody a odplaval jsem,“ řekl hoch policistům.