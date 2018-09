Petr Kozelka, Právo

Muže justice potrestala za to, že ve svém bytě v Brně společně se svou přítelkyní, potrestanou pěti lety vězení, znásilnil hocha, který tam byl i se svými kamarády na návštěvě. Zábava na místě byla skutečně bujará, obžalovaný proháněl nahou přítelkyni, přičemž celé osazenstvo bytu mohutně holdovalo alkoholu.

„Ožral se, přišel za mnou, jestli chci pít, a když jsem řekl ne, tak mě hodil na postel. Potom mě držel, přišla ta ženská celá vysvlečená a vykouřila mi ho, pak to udělal i on. Když mě pustil, utekl jsem a řekl to mámě. Bylo to hnusný od toho chlapa,“ stěžoval si před čtyřmi lety u soudu hoch, jehož intelekt znalci ohodnotili na hranici mentální retardace.

Podle chlapcových kamarádů, kteří v tu dobu byli také v bytě, se prý hoch snažil sexuálnímu aktu vyhnout a nevypadal, že by mu to bylo příjemné. Odsouzený, který je u soudu jako doma, protože byl v minulosti už 16krát trestaný, svou vinu rozhodně celou dobu procesu popíral.

Soud vyslechne svědkyni



„Ten kluk si všechno vymyslel, protože jsem ho tam už nechtěl nechat bydlet,“ dušoval se. Teď tvrdí, že jeho obhajobu by mohly potvrdit dvě svědkyně. „Říkala jim to další žena, že to bylo celé nepravdivé. Je to sice z doslechu, ale mohla by to být důležitá informace,“ tvrdil u soudu.

Senát v čele s Michalem Zámečníkem se rozhodl předvolat ženu, která onu informaci prý slyšela jako první, aby mohl rozhodnout, jestli na základě takového svědectví obnovu procesu povolí, či nikoli.