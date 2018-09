bad, Novinky

Štěpán Černín (22), Tomáš Satora (18) a Josef Richard Uhlík (18) podle obžaloby napadli na začátku loňského listopadu poblíž pražské zastávky Bohemians šestatřicetiletého muže tmavé pleti. Nejprve ho měli slovně napadat, říkat mu, že je „černá huba, že se má vrátit do Afriky, že tu nemá co dělat a že je ošklivý, špinavý negr“. Následně po něm měli hodit pár citrónů, které mu nakonec měli vymačkat na hlavu. Když se muž pokusil bránit, začala ho podle spisu skupinka kopat.

Olomoucký fotbalový fanoušek Josef Richard Uhlík.

„Co je v obžalobě uvedeno, není pravda,“ prohlásil na začátek výpovědi Černín. Odmítl, že by vykřikoval jakákoli rasistická hesla. Napadeného muže si během jízdy prý nevšiml. Když tramvaj zastavila, vystoupil prý a koukal, co se děje. Přes okno prý viděl, jak „černoch držel jednoho fanouška na sedadle”. „Přišlo mi, jako by ho držel v kravatě rukama a škrtil ho,“ popsal situaci Černín.

Z údajného sevření prý pomáhal fanouška vyprostit druhý vypovídající Satora. „Viděl jsem, jak tam pán tmavé pleti drží v kravatě jednoho kluka. Tahal jsem ho k sobě, abych ho vyprostil,“ uvedl mladík. Ani on dle svých slov neslyšel žádné urážky ani rasistická hesla. „Normální skandování chorálů,“ řekl Satora.

Štěpán Černín který podle obžaloby napadl v pražské tramvaji muže tmavé pleti.

Ani poslední z obžalovaných Uhlík o žádných rasistických heslech nic neví. „Fandili jsme, byly to normálně fanouškovské pokřiky,“ konstatoval Uhlík. Mladíci rovněž odmítli, že by byli členy olomouckých ultras.

Nikdo se ho nezastal



Naprosto odlišně situaci viděl napadený muž. „Na zastávce I. P. Pavlova nastoupila velká skupina lidí. Hned po nástupu si mě všimli a začali na mě pokřikovat,“ vzpomínal při výpovědi muž. Kromě výše zmíněných nadávek, měli fanoušci skandovat, že černoši a Židi mají jít do plynu. „Křičeli také, že fašismus je dobrá věc,“ doplnil muž. Na nadávky prý nijak nereagoval, ani když k němu fanoušci přistoupili blíže.

„Najednou na mě hodili jeden citrón, který mě trefil do hlavy. Neviděl jsem, kdo to hodil. Nereagoval jsem. Měl jsem obrovský strach. Potom jeden z nich hodil další citrón, ten mě trefil do hrudníku. Stále jsem nereagoval,“ pokračoval.

Útočníci ho pak prý začali kopat do lýtek a kotníků a mlátit do hlavy, hrudníku, boku, břicha. Jednomu z útočníků napadený prý dal ruku kolem hrudníku a schoval se za něj. „Snažil se vyprostit a ostatní přistoupili ještě blíž. Společně jsme se zvedli,“ dodal poškozený. Nato ho prý začali tahat ze sedadla na schody tramvaje. Nakonec fanoušci vystoupili a šli na fotbal.

Napadený uvedl, že mu v tramvaji nikdo nepomohl. „Doufal jsem, že se mě aspoň někdo zastane. To se nestalo,“ řekl muž. Po napadení použil tlačítko nouzového zastavení a požádat řidičku tramvaje, aby zavolala záchranáře a policisty.

Třetí ze skupinky fanoušků Tomáš Satora.

Muž, který v České republice žije deset let, má doktorát a do incidentu pracoval jako programátor nadnárodní firmy, žádá 300 tisíc korun za duševní útrapy a více než 300 tisíc za ušlou mzdu. Po útoku se u něj rozvinula posttraumatická stresová porucha, bál se jezdit MHD, nemohl se prý soustředit na práci.