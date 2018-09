kub, Novinky

Policisté zaznamenali únik nebezpečné látky u silážní jámy. „Nacházelo se tam několik barelů od kyseliny sírové a olejové emulze. Tato nebezpečná látka byla zjištěna i v silážní jámě,” uvedla v tiskové zprávě mluvčí policie Eva Hašlová.

„Žádáme veřejnost o pomoc, a to zejména řidiče osobních a nákladních vozidel, kteří mají nainstalované kamerové zařízení a pohybovali se v době od neděle 2. září od 21:00 hodin do pondělí 3. září do 1:00 hodiny ráno v okolí obcí Klecany, Klíčany, Bášť, Zdiby, Panenské Břežany, Odolena Voda a Vodochody, zda by nám tyto záznamy poskytli,” dodala mluvčí.

Hasiči likvidují uniklé látky

FOTO: HZS Středočeského kraje, ČTK

Únik kyseliny sírové na silnici řešili hasiči v noci z neděle na pondělí. Podle vyšetřovatelů z auta vypadly dva tisícilitrové barely s nebezpečnými látkami a rozlily se. Uniklo mimo jiné tisíc litrů kyseliny sírové, která poškodila vozovku a dostala se i do půdy. [celá zpráva]