Muž pomstil údajně znásilněnou sestru a podezřelého zmrzačil, dostal 8 let vězení

Snaha pomstít sestru, která se svěřila s tím, že byla znásilněna, přivedla Jana R. až do vězení. Muže, jenž si měl jeho sestru proti její vůli podmanit, totiž zmlátil tak, že napadený bude zřejmě až do konce života potřebovat pomoc okolí. Mstitel si za těžké ublížení na zdraví půjde sednout na osm let do vězení.