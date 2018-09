Ludmila Žlábková, Právo

Nápad vydělat na marihuaně se zrodil zřejmě na jaře loňského roku, i když pěstitelské zkušenosti mají muži již z dřívější doby. Jak uvádí obžaloba, nejméně od června do 20. září 2017 zasadili a starali se u jednoho z domů v Dolních Černůtkách na Jičínsku o sto rostlin konopí.

„Mirek Faul zde připravil pozemek pro výsadbu. Jakub Barca na neznámém místě obstaral 100 kusů rostlin konopí o průměrné výšce kolem 40 cm a spolu s Pavlem Jurným je zasadili do připravených jam,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě.

„Kuba připravil rostliny ve fóliovníku. Řízky rostlin jsem opatřil já na internetu,“ potvrdil během výpovědi u soudu Jurný.

Zaléval a hnojil



Za příslib odměny 200 tisíc korun se k nim připojil Mirek Faul, který rostliny každé dva dny zaléval, hnojil. Vyrobil i dřevěnou konstrukci s plachtou, aby rostliny skryl, hlídal je před odcizením a měl pomoct se sklizením a následným sušením.

Velkopěstitelské plány vydržely trojici necelé čtyři měsíce. Stopku mu v září 2017 vystavilo anonymní a stručné oznámení všímavého občana na tísňovou linku 158 a následný policejní zátah. Poté již mohlo začít vyšetřování.

V případu původně figurovali pouze dva obvinění – Jurný a Faul, kteří se s určitými výhradami cítí být také vinni. Barca u soudu obvinění jednoznačně odmítl. Jeho jako spolupachatele a iniciátora prozradil až v průběhu vyšetřování Pavel Jurný.

„Když mě zadržela policie v Jičíně, tak jsem ho nechtěl uvést. Byli jsme 18 let kamarádi,“ řekl Jurný soudu s tím, že ho zviklala až výše trestu. Nápad vybudovat venkovní pěstírnu měl prý právě Barca. „Samozřejmě já měl také nějakou zkušenost s pěstováním, ale neměl jsem peníze na investice. Byl jsem pod tlakem a bylo zřejmé, že nemám jak splatit dluhy,“ vysvětloval svou účast na pěstování Jurný.

Měli podnikatelský plán



Obžalovaní si o své činnosti vedli přehlednou rozvahu, obsahující například detailní vyčíslení nákladů, tak výnosy. Součástí poznámek byly i termíny dodávek odběratelům, odebíraná množství s předpokládanými vyčíslenými zisky. Podle těchto záznamů plánoval Jurný získat ze sta rostlin konopí nejméně 34 tisíc gramů sušiny. Tu chtěli rozprodat za více než 2,5 miliónu korun, když počítali 75 korun za gram drogy. Pěstovat chtěli dál a ve větším. To už měl výtěžek činit až 12 miliónů. Soudu ale Jurný v pondělí tvrdil, že to vše byla jen smyšlenka.

„Byl jsem vystěhovaný z bytu, měl jsem deprese, kouřil jsem trávu. Vzal jsem tužku a počítal si, ale byla to čistě fikce. To by se ani nedalo udělat, neměl bych ani kapitál do začátku,“ tvrdil soudu s tím, že zisk z prodeje zabavených rostlin měl jít na splacení pohledávek. Jen Jakubu Barcovi dlužil prý 600 tisíc a jeho přítelkyni 200 tisíc korun.

Hlavní líčení se všemi třemi obžalovanými bude pokračovat 10. září.