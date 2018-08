bad, Novinky

Obžaloba Meindla viní z toho, že na konci loňského listopadu napadl v pražských Holešovicích s nožem v ruce svou o dva roky starší sousedku.

Meindl údajně vypil odpoledne láhev rumu a vydal se za dívkou. Zazvonil na ni a zalhal, že jí nese peníze, které jí dlužil jeho přítel. Dívka mu proto otevřela. Podle obžaloby ale na ni Meindl okamžitě vytáhl nůž, dal jí ho pod krk a přinutil ji, aby s ním odešla k němu do bytu.

Dívka extrémně trpěla



Tam jí údajně řekl, že ji chce „jenom“ znásilnit. Během následující hodiny a půl ji podle žalobkyně a výpovědi napadené dívky bil, rdousil, přinutil k orálnímu sexu a pořezal v oblasti intimních partií dvaceticentimetrovým nožem. Během toho jí měl říkat, že ji znásilní a půjde se udat na policii nebo zda ví, že ji dneska zabije.

Přítrž řádění udělala až policie, kterou zavolali sousedé. Protože policistům Meindl podle žalobkyně odmítl otevřít, museli dveře vyrazit.

Mladá žena byla čtrnáct dní hospitalizována v nemocnici se zlámanou čelistí, jazylkou a řeznými ranami po celém těle. „Poškozená prožila extrémní děsivost, bolestivost, pocity bezmocnosti a bezvýchodnosti situace,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Markéta Pánková.

Dívka dodnes chodí na psychoterapii, má obavy vycházet ven bez doprovodu, bojí se být večer sama doma, změnila zaměstnání, vyhýbá se společnosti. U soudu v pátek vypovídala bez přítomnosti obžalovaného a veřejnosti.

Pil a chtěl se zabít



Meindl před soudem nevypovídal, soudkyně tak přečetla jeho výpovědi z přípravného řízení. Tam mladík uvedl, že se den předtím pohádal se svým přítelem, se kterým bydlel. „Doma jsem pil rum a chtěl jsem se zabít, pak si pamatuju, že jsem mluvil s kamarádkou. Domlouvala mi, ať se nezabíjím. Pak si pamatuju, že přijeli policajti. Víc si z toho dne nepamatuji,“ uvedl Meindl.

Chtěl jsem zabít sebe, nevím, proč se to vyvrbilo takhle. Kdybych nepil, tak se to nestane. obžalovaný

Při další výpovědi zase uvedl, že se opil a chtěl se zabít, protože mu jeho přítelkyně napsala textovou zprávu, že se s ním rozchází. „Chtěl jsem zabít sebe, nevím, proč se to vyvrbilo takhle. Kdybych nepil, tak se to nestane. Soulož jsem nevykonal, nemohl jsem, když jsem neměl erekci,“ řekl Meindl. „Upřímně toho lituji, nechtěl jsem to udělat, bylo to pod vlivem alkoholu“ dodal.

Meindl, který se živil jako kuchař v jedné z holešovických restaurací, mimo jiné také prohlásil, že alkohol začal pít někdy v osmi, devíti letech a nebyl pro něj problém vypít i pět lahví vodky za den.

Mladík byl v minulosti souzen za ublížení na zdraví, když se porval v restauraci v Klatovech, a za znásilnění ve Strakonicích.

Soud pokračuje výslechy svědků, případ bude projednávat i příští týden.