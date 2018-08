jr, Právo

O krádeži švestek informovala policie v pondělí. Zloděj ze sadu v Bohuslavicích, které se nacházejí jižně od Zlína, minulý víkend ukradl tunu zralého ovoce. [celá zpráva]

„Také policisté z Fryštáku na Zlínsku přijali oznámení v podobném duchu,“ informovala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Fryšták se nachází pro změnu severně od Zlína. Ovoce z neoploceného sadu o výměře téměř 9 000 metrů čtverečních, v němž má firma ze Slušovic vysázeno bezmála 670 hrušní, mohlo odtamtud zmizet zhruba ve stejnou dobu.

Většina stromů byla letos plně obsypaná hruškami, na každém stromu jich dozrávalo asi pět kilogramů.

„Ředitel společnosti byl zkontrolovat úrodu 11. srpna. Usoudil, že zbývají ještě dva týdny do plného dozrání ovoce. Do sadu vyslal 27. srpna brigádníka, který měl úrodu sklidit. Na původně obsypaných stromech však nezbylo téměř nic, sklidili zde pouhopouhých 150 kilogramů hrušek. Z celkového množství zralého ovoce tak neznámý zloděj v průběhu dvou týdnů odcizil více než 3000 kilogramů hrušek. Škoda činí 67 tisíc korun,“ uvedla Kozumplíková.

Policisté nyní prověřují informaci o větším černém autu, jež „zřejmě několikrát odjíždělo z Fryštáku v období od 11. srpna do 26. srpna s vozíkem plným hrušek”. Žádají svědky, kteří by mohli poskytnout bližší informace, aby se jim přihlásili na linku 158 nebo na telefonní číslo policistů z Fryštáku 974 666 781. Za krádež pachateli hrozí až na pět let vězení.

300 litrů hruškovice?

Co s ovocem zloděj udělal, je předmětem vyšetřování. Pokud by ho vypálil, mohl by lup podle páleničářky Stanislavy Chalupové z pěstitelské pálenice v Březnici na Zlínsku podstatně zhodnotit.

Propočítala, že z ukradených tří tun hrušek by se vypálilo asi 300 litrů dobré 50procentní hruškovice. Ta se mezi lidmi prodává za 300 korun za litr, dobrému kamarádovi za 250 korun.

Páleničářku nicméně zpráva o krádeži především pohoršila. „Je to sprosťárna nejvyššího kalibru,“ rozčílila se. „Vždyť je všude letos tolik ovoce! Sáhnout na cizí v sadu, to je ubohost,“ dodala.