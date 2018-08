ČTK

Jiní dva aktéři přepadení, Alexej Ložečnikov a Petr Odinokov, se proti svým trestům v délce 13,5 roku a 11 let neodvolali. Všechny uložené tresty jsou tedy nyní pravomocné.

První přepadenou prodejnou se stal v květnu 2014 obchod Audemars Piguet v Pařížské ulici. Uloupené hodinky měly hodnotu 3,7 miliónu korun. [celá zpráva]

Ložečnikov, Komarovskij a Odinokov se o necelé dva roky později do Prahy vrátili bez Šemeta a v únoru 2016 v centru města zopakovali stejný scénář loupeže - tentokrát v Široké ulici v prodejně Hublot, kde se zmocnili hodinek za 13 miliónů korun. [celá zpráva]

Za oběma přepadeními stála skupina Vyborg řízená ze stejnojmenného města v petrohradské oblasti.

Výpověď byla zcela zásadní pro objasnění trestné činnosti. soudce Luboš Vrba

Zatímco odvolání Šemeta proti uloženému trestu vrchní soud zamítl jako nedůvodné, u Komarovského dospěl k závěru, že původních pět let odnětí svobody dostatečně nezohledňovalo podíl muže na odhalení ostatních lupičů.

„Výpověď obžalovaného byla zcela zásadní pro objasnění projednávané trestné činnosti, pomohla rozkrýt organizační strukturu, způsob přípravy i provedení trestného činu, jakož i následné zacházení s odcizenými hodinkami,” konstatoval člen odvolacího senátu Luboš Vrba.

Přepadení obchodu v Pařížské se stalo těsně před polednem a lupičům na něj stačilo sedm minut. Ložečnikov a Komarovskij hlídkovali v okolí, zatímco Šemet vešel do prodejny s dalšími dvěma komplici, které policie stíhá zvlášť stejně jako organizátora celé akce.

Otřes mozku i zlomená čelist



Muži nejprve předstírali zájem o koupi zboží, které si nechali předvést. Šemetovi spolupachatelé pak prodavače nečekaně napadli údery pěstmi do hlavy a kopy koleny do trupu. Šemet odnesl lup v batohu do nedaleké Salvátorské ulice. Tam v autě čekal Odinokov, který s kořistí okamžitě odjel směrem na Německo. Prodavač vyvázl s otřesem mozku a modřinami.

Druhá loupež v Široké byla ještě brutálnější: jeden ze dvou zmlácených zaměstnanců skončil v nemocnici se zlomenou čelistí. Ložečnikov ani Odinokov, kteří si odpykávají souhrnné tresty ve valdické věznici, se ke skutkům nepřiznali.

Šemet se k věci dodnes nevyjádřil, při závěrečné řeči však na poslední chvíli obrátil. „To, co řekl pan Komarovskij, je pravdivé. Chtěl bych se přiznat. Neměl jsem ale zištný cíl, bylo vyhrožováno mně i mojí rodině a mohu to dokázat,” řekl odvolacímu senátu. Soudy všem mužům vyměřily také tresty vyhoštění z Česka, a to na dobu od pěti do deseti let.