Patrik Biskup, Právo

Po téměř dvouhodinovém trýznění, které bylo spojené s bolestivými sexuálními praktikami, ji věznitel nakonec pustil a poprosil o odpuštění. Pětatřicetiletého muže, jehož krátce po činu kriminalisté zatkli, nyní žene státní zástupce k soudu pro zvlášť závažný zločin znásilnění. Ve vězení může skončit až na deset let.

Z textu obžaloby vyplývá, že násilník tehdy vylákal cizinku k přírodnímu jezírku do lokality zvané Lomeček pod záminkou, že jí chce ukázat objekt v chatové kolonii, který by si se svým manželem mohla bezplatně pronajmout. Tam ji napadl.

„Se slovy, že dnes zemře, poškozenou svlékl donaha, svázal jí ruce i nohy a lepicí páskou přelepil také oči. Bil ji pěstí do obličeje a do hlavy, zasouval penis do úst, kousal do prsou a štípal po celém těle,“ stojí v obžalobě.

Snažila se útočníka uklidnit

Čím déle byla žena s útočníkem, tím více se strachovala o život „Pochopila jsem, že z téhle situace se sama nedostanu. Tak jsem se ho snažila aspoň uklidnit, aby nepoužíval násilí, že chci sex stejně jako on,“ vypovídala cizinka.

V jednu chvíli se pokusila utéci. To, když byla svlečená a ještě neměla svázané nohy. „Jakmile si začal svlékat šortky, zvedla jsem se, kopla ho do rozkroku a utíkala pryč směrem k silnici. Projíždělo tudy zrovna nějaké auto, mávala jsem na něj, křičela, ale řidič nezastavil. Pak mě můj trýznitel dohonil, chytil za vlasy a dotáhl zpět na místo, kde mě povalil na zem a mlátil pěstí do hlavy. Říkal, že to je teprve začátek, že má pro mě ještě něco připraveného,“ líčila žena policistům dramatické okamžiky.

Útočník ji pak svázal do kozelce. „Opakoval, že je to moje poslední noc, že nepřežiju a že mé tělo pak hodí do lomu, kde ho nikdo nenajde,“ vybavovala si poškozená hrůzné chvíle.

Když jsem se vrátil domů, vzal jsem si lano a chtěl se oběsit obžalovaný násilník

Zvrat přišel v okamžiku, kdy muži začal zvonit mobilní telefon. „Vzal nůž a přeřezal pouta. Pak mi sundal pásku z obličeje a nechal mě obléknout. Zeptal se, jestli mu odpustím, a nechal mě jít,“ dodala žena.

Podle zjištění Práva se násilník po zadržení ke všemu přiznal. „Chtěl jsem si vyzkoušet, jak by na mě působilo, když bych ženu při sexu svázal a ponižoval. Sám jsem submisivní povahy. Líbí se mi, když jsem bezmocný a mám strach. Kolegyně z práce je nádherná, drobná žena. Rozhodl jsem se, že to na ní zkusím,“ obhajoval se.

Tvrdil, že bezmocnost poškozené ho prý nevzrušila. „Proto jsem ji rozvázal a nechal jít. Sám jsem tam ještě nějakou chvíli zůstal. Napadaly mě myšlenky na sebevraždu. Když jsem se vrátil domů, vzal jsem si lano a chtěl se oběsit,“ uzavřel muž.