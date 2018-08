kub, Novinky

Na letišti vyhlásili pohotovost, takže na místo vyrazily jednotky Integrovaného záchranného systému jako hasiči a zdravotníci.

„Když naši hasiči dorazili na místo, tak už probíhala preventivní evakuace prostřednictvím skluzů z letadla, což je standardní opatření,“ popsala Novinkám zásah mluvčí letiště Marika Janoušková.

Sjet z letadla po nafukovací skluzavce muselo několik desítek cestujících, z letištní plochy odjeli dvěma autobusy. „Letěli do Prahy, odcházejí jako standardní cestující,“ uvedla mluvčí.

Je to běžný postup, ale u nás se to moc nestává. Marika Janoušková, mluvčí letiště

Hasiči nakonec žádný oheň likvidovat nemuseli. „Nebyl ani nikde vidět žádný dým, takže požár jako takový se nepotvrdil. Zřejmě došlo k nějakému drobnému zahoření, bude to předmětem dalšího vyšetřování,“ upřesnila Janoušková.

Pro personál letiště a hlavně cestující to byla každopádně nezvyklá situace, mluvčí uvedla, že podobné evakuace pomocí skluzu se dějí málokdy.

„Spíš se častěji řeší nějaká preventivní pohotovost při přistání. Co se týče využití skluzů, tak toho je během roku naprosto minimálně. Je to sice běžný postup, ale zrovna u nás se to zas tak moc nestává,“ dodala mluvčí.