Karel Otcovský, Právo

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro odvolání. Dvaaosmdesátiletá žena je od synova útoku pro těžké postižení mozku v bezvědomí, není schopna samostatného dýchání, živena je sondou. Její stav je vážný a vyhlídky na zlepšení jsou podle znalců mizivé.

Jedlička se staral o nemocnou matku, připoutanou na lůžko, od loňského října. V osudný den popíjel od rána alkohol. Když ji večer zvedal z toalety a chtěl ji posadit do invalidního vozíku, spadla na zem. „Snažil jsem se ji zvednout, nešlo to. Nechtěla spolupracovat, to mě rozčílilo. Tak jsem jí dal facku a kopnul jsem ji,“ vypověděl u soudu Jedlička s tím, že co následovalo, si nepamatuje.

Když soudkyně přečetla seznam zranění, která matce způsobil, připustil, že do ležícího těla kopl vícekrát. „Nevím, proč jsem to udělal, moc toho lituju,“ kál se obžalovaný, kterému krátce po činu naměřili v krvi téměř tři promile alkoholu.

Matku oživoval strážník



Když sousedé slyšeli z bytu rány a křik, přivolali městskou policii. Strážník, jenž přijel na místo, u soudu vypověděl, že ho Jedlička nechtěl do bytu pustit s tím, že jeho matce nic není. V té době už žena ležela na zemi v bezvědomí. „Obličej měla od krve a chroptěla. Hned jsem ji začal oživovat,“ uvedl strážník.

Soužití nemocné ženy se synem nebylo podle výpovědi Jedličky, ošetřovatelek jeho matky, sousedů a příbuzných jednoduché. Ve svých výpovědích se vesměs shodovali, že pokud nebyl Jedlička pod vlivem alkoholu, o matku a o domácnost se takřka vzorně staral, byť péče o nemohoucí ženu byla náročná.

Obžalovaný Jiří Jedlička v soudní síni

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Žena byla podle příbuzných obžalovaného zlá, synovi neustále něco vyčítala, házela po něm léky, které nechtěla brát. Obžalovaný podle nich již péči nezvládal psychicky. „Matka byla náladová, dokázala ocenit pomoc, ale i nadávat. Už jsem toho měl dost. Bylo to s ní těžké, už jsem toho měl asi dost,“ naznačil Jedlička, co mohlo být podnětem jeho zkratu.

Pomohlo mu doznání



Státní zástupce navrhoval pro Jedličku, jehož intelekt označil znalec za podprůměrný, trest na spodní hranici sazby. Obhájce žádal o mimořádné snížení trestu. S nárokem na náhradu škody se připojila opatrovnice poškozené.

Muži hrozil až 18letý pobyt za mřížemi. Soudkyně Šárka Tampová označila za polehčující okolnost částečné doznání a výpovědi příbuzných, kteří označili soužití za problematické. Jedličkovi na druhou stranu přitížilo, že útoky byly opakované, trvaly dlouho, žena byla nemohoucí. „Jednal ve zlobném afektu, v zátěžové situaci a v podnapilosti,” zdůvodnila soudkyně svůj verdikt.