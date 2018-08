koc, Právo

Soused zavražděných manželů před soudem vypověděl, že se jejich rodiny, které jako jediné bydlely v kolonii celoročně, často navštěvovaly. Poškození žili podle něj spíše skromně, nemyslí si, že by měli nějaké dluhy. Zároveň však připustil, že muž byl svérázný ve smyslu, že musel mít vždy pravdu. „Někteří lidé z kolonie ho proto neměli moc rádi,“ řekl svědek.

Předvolaná družka obžalovaného Jaroslava Topinky odmítla před soudem vypovídat. V přípravném řízení na policii uvedla, že Benák k nim v den vraždy přišel na návštěvu. S Topinkou si prý povídali, pak se zvedli a odešli. Když se její druh pozdě večer vrátil, na dotaz, kde byl, prý neodpověděl.

Dům v zahrádkářské kolonii, kde k tragédii došlo

FOTO: PRÁVO – Aleš Pelikán, Právo

Poté soudce četl výpovědi kamarádů a známých Benáka. Jeden ho popsal jako agresivního muže se zálibou ve zbraních, jenž nemá zábrany. „Byl to rapl,“ řekl doslova kriminalistům v přípravném řízení. Jiný známý ale zase Benáka popsal jako kamarádského. Další se pozastavil nad tím, že Benák přepadl rodinu, která byla bez peněz. „Když šel do nějaké akce, pečlivě ji připravil,“ zmínil svědek. Benák měl za sebou bohatou kriminální minulost.

Chtěli milióny



Tragická událost se stala začátkem ledna. Do chaty vtrhli podle svědků kolem 22. hodiny dva zamaskovaní útočníci, kteří postupně svázali všech pět členů jedné rodiny. Po otci žádali finanční obnos ve výši několika miliónů korun. Topinka měl údajně slíbené peníze za to, že pomůže oběti svázat.

Obžalovaný Jaroslav Topinka u ústeckého krajského soudu (archivní foto)

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Matku a otce odnesli útočníci do patra, dvě dívky a jejich bratr zůstali v pokoji v přízemí. Topinka podle svých slov poté odešel.

Benák podle policie rodiče zavraždil. Příčinou smrti otce bylo podle znalkyně z oboru patologie udušení z uškrcení. Muž měl také mnohačetná poranění způsobená opakovaným násilím, spoutané končetiny, ústa přelepená páskou. Zemřel kolem půl třetí ráno.

Jeho žena zemřela o něco později následkem závažných poranění hlavy, která vedla k pohmoždění mozku. Také ona byla podle patoložky vystavena opakovaným útokům a byla spoutána.

Zastřelil se na zahradě



Dospělý syn před soudem uvedl, že dostal ránu do zátylku. Zřejmě poté měl Benák s jednou z dívek pohlavní styk a druhou donutil k orálnímu sexu. Mladší bylo v době útoku devět let a podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou, druhé bylo tehdy čtrnáct let a také jí může zážitek negativně poznamenat na celý život. Soud v pondělí přehrával záznam z výslechu dívek.

Benák po činu oběti rozvázal a zastřelil se na zahradě. Topinku znalci označili za osobu mírně podprůměrného intelektu. Motivace jeho činu byla podle nich zištná, vidina peněz u něj zvítězila nad obavami z možných následků. Jeho resocializaci považují za možnou.