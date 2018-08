bad, Novinky

„Obžalovaný byl uznán vinným podle obžaloby,“ uvedla soudkyně Markéta Binderová. Kymr ani státní zástupce se k rozsudku vyjadřovat nechtěli. Hlavní líčení bylo jinak většinou kvůli ochraně svědků neveřejné. Kymrovi hrozilo až desetileté vězení.

Obžaloba Kymra vinila z toho, že mezi lety 2010 a 2016 na školních pobytech v Josefově Dole, na jachtě ve Středomoří, ale i u sebe doma prováděl celkem deseti chlapcům masáže celého těla včetně přirození, spal s nimi nahý, sprchoval se s nimi nebo vzájemně masturbovali.

Chlapci podle státního zástupce se vším souhlasili, protože měli respekt před Kymrovou autoritou z pozice ředitele a obávali se zhoršení prospěchu.

Ve vazbě mu to došlo



Kymr se hned na prvním jednání ke skutkům přiznal. Nesouhlasí ale s tím, že by se dopouštěl násilí. Navíc si v té době prý nepřipouštěl, že by činil něco nezákonného. To mu podle jeho slov došlo až ve vazbě.

„Uvědomil jsem si, že jsem pravděpodobně nechtěně poškodil ty, na kterých mi záleželo. Uvědomuji si, proč moje jednání bylo vnímáno jako rozporné s mravy a morálkou. Mrzí mě, co se stalo,“ kál se před soudem.

Jeden z poškozených u soudu uvedl, že mu osahávání ze strany ředitele bylo nepříjemné a bylo mu trapně, že to nechal dojít tak daleko. „Cejtíte se tak trapně, je vám hanba, že jste neudělal nic. Vždycky jsem si říkal, proč ty ženský, který jsou znásilněný, nejdou hned k tomu soudu. Teď už to vím,“ uvedl mladík u soudu.

Podle soudních znalců Kymr netrpí žádnou duševní chorobou ani poruchou, má nevyhraněnou sexuální orientaci. Kymr už při minulém jednání prohlásil, že má fantazie o erotických masážích s chlapci mezi 17 a 20 lety, klasický pohlavní styk mezi dvěma muži ho ale nikdy nepřitahoval a přijde mu odpudivý.