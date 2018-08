ČTK

Nehoda se stala na periferii města v Holici, obžalovaný měl v krvi kolem dvou promile alkoholu. Soud o případu rozhodl během jediného líčení minulý týden v pátek. Rozsudek je nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání, potvrdil soudce Petr Bednář a žalobce Jaroslav Rašendorfer.

"Soud uložil trest odnětí svobody 6,5 let nepodmíněně, vyslovil zároveň zákaz činnosti na deset let a uložil také náhradu nemajetkové újmy pozůstalým. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání," řekl Bednář.

Dvě děti při nehodě zemřely, další tři lidé se zranili.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

"Obžalovaný si nechal vypracovat svůj znalecký posudek, který však soud nepřesvědčil. Nebylo tak třeba dělat revizní znalecký posudek, a bylo tak možné rozhodnout v jednom hlavním líčení," doplnil soudce.

Obžalovaný je od nehody ve vazbě, už v minulosti s ním bylo vedeno správní řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu. Uvalení vazby na řidiče po tragické nehodě je ojedinělé, v tomto případě hrál podle žalobce roli vysoký trest, který mu hrozí, a obava, že by uprchl nebo se skrýval.

Narazil do auta před sebou



Tragická nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle obžaloby jel řidič směrem na Holice a v okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího auta.

Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala však smyk, vyjela mimo vozovku a zhruba po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Následky nehody jsou tragické – na místě bylo zraněno pět lidí. Dvě děti byly na místě neúspěšně resuscitovány. Další tři lidé byli převezeni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi.