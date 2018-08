Petr Kozelka, Právo

K tragické nehodě došlo loni v polovině února ve Znojmě. Manželé přijeli k marketu autobusem, nechtěli však jít k několik desítek metrů vzdálenému přechodu pro chodce a rozhodli se silnici přejít hned za autobusovou zastávkou.

Kostiha jdoucímu páru podle verdiktu nevěnoval dostatečnou pozornost a zpozoroval je až ve chvíli, kdy důchodci přecházeli. Přestože ještě stačil prudce brzdit, seniory smetl levou částí své dodávky.

Stále se cítím být spíš nevinný, nemohl jsem v tu chvíli udělat nic jinak obviněný řidič

Okresní soud ve Znojmě řidiči uložil trest 20 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky a na 20 měsíců mu zakázal řídit. Kostiha se ale s takovým trestem nesmířil a podal odvolání ke Krajskému soudu v Brně s tím, že by měl být zcela zproštěn obžaloby. Tvrdil totiž, že důchodci mu do cesty náhle a neočekávatelně vkročili.

„Ti poškození chodili běžně nakupovat do onoho supermarketu a zkracovali si cestu kolmo přes silnici. Mám za to, že jejich pozornost byla minimální, protože tudy chodili obvykle,“ upozornil řidičův advokát Pavel Holub.

„Celé mě to moc mrzí a je to tragédie pro všechny zúčastněné. Ale stále se cítím být spíš nevinný, nemohl jsem v tu chvíli udělat nic jinak,“ prohlásil u soudu Kostiha.

Státní zástupce proti jakémukoli zmírnění trestu brojil. „Spíš by se mělo uvažovat o přísnějším potrestání. Ano, sice přecházeli čtyřproudovou vozovku, ale řidič měl předpokládat zvýšený pohyb chodců u autobusové zastávky. Vzhledem k věku poškozených se nedá předpokládat, že by do silnice nějak rychle vběhli,“ upozornil státní zástupce.

Senát v čele s Alešem Flídrem dal nakonec za pravdu argumentům obžaloby. „U zastávky musí každý řidič předpokládat pohyb chodců. Navíc u takto starých lidí je potřeba počítat s tím, že jejich schopnost předvídat situaci a určit rychlost blížícího se auta je nižší než u průměru populace. Je zvláštní, že by se téměř devadesátiletí senioři řidiči jen tak mihli před očima, jak popisoval. O jeho vině není pochyb, část zavinění je ale také na straně poškozených. Nakonec uložený trest není nepřiměřeně nízký,“ vysvětlil Flídr.