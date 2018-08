Patrik Biskup, Právo

Výsledek soudního řízení lze ze zákona o mladistvých zveřejnit až nyní, kdy rozsudek po středečním rozhodnutí pražského vrchního soudu, který v odvolacím řízení snížil obžalovaným tresty, nabyl právní moci.

Mladíkům hrozil za přípravu vraždy maximálně pětiletý trest. Dva z nich půjdou za mříže na rok a pět měsíců, třetí, který celou akci zosnoval, si ve vězení pobude o sedm měsíců déle. Podle soudního verdiktu musejí navíc všichni tři po odpykání trestu povinně absolvovat odvykací léčbu z drogové závislosti ve specializovaném psychiatrickém zařízení.

O útěku začala trojice chovanců přemýšlet poté, co vyšlo najevo, že se vloupali do místního proviantního skladu. „Došlo jim, jaký z toho mohou mít průšvih. Tak se rozhodli, že utečou, aby neměli problémy,“ uvedl předseda senátu plzeňského soudu Jan Špeta. Podle něho se chtěli dostat co nejdál. Vymysleli proto, že by mohli ujet automobilem vychovatele, kterého ale bylo zapotřebí odstranit.

Cvičili na matraci



“Zrůdnou myšlenku začali rozvíjet, a činit kroky k tomu, aby tento nápad uskutečnili,“ prohlásil Špeta. Podle něho plánovali nejzávažnější trestný čin z absurdní pohnutky - utéci co nejdál. „Překážku v podobě vychovatele se rozhodli odstranit,“ uvedl dále soudce.

Podle spisu si mladíci opatřili dva kuchyňské nože. Plán byl takový, že vylákají vychovatele do koupelny, kde jeden z nich měl předstírat, že je mu nevolno a zvrací. Měli to vymyšlené tak, že ve chvíli, kdy se vychovatel k mladíkovi sehne, další ho zezadu bodne do krku noži. Způsob útoku nacvičovali obžalovaní na matraci. „Když čepel projde matrací, projde i krkem,“ citoval soudce komentář jednoho z nich. Tělo pak chtěli naložit do kufru a cestou ho hodit do rybníka.

Plán ale nevyšel, podle soudu jen shodou okolností. „Vychovatel nezaujal takovou polohu, jakou obžalovaní předpokládali, aby ho mohli napadnout. Mladík, který měl muže bodnout, se lekl a neměl odvahu na něj zaútočit,“ pokračoval Špeta.

Mladíci přesto z ústavu utekli a policie je zadržela později v deset kilometrů vzdálené obci Rybník, kde se vloupali do chaty.

Útok ho zasáhl



Vychovatel u soudu přiznal, že mu celá věc výrazně zasáhla do života. „Chtěli mě zabít, to by otřáslo každým. Není to nic příjemného. A to jsem bývalý policista, který během služby zažil ledacos,“ řekl.

Obžalovaní mladíci se hájili tím, že se jednalo o legraci. „Šlo o to pana P. jako neoblíbeného vychovatele jen postrašit,“ tvrdili shodně. Původně ale jeden z nich při výslechu na policii uvedl, že to mysleli vážně a popsal i svoji úlohu.

Všichni tři hoši byli zařazeni do terapeutického programu pro drogově závislé. Tito delikventi jsou umístěni v objektu uprostřed lesů. Po dobu šesti měsíců tam absolvují výchovně-léčebný program, jehož cílem je kromě podpory abstinence také rozvoj základních pracovních návyků. Starají se tam třeba o hospodářská zvířata nebo pěstují ovoce a zeleninu.

„Jsou nadměrnými uživateli psychotropních látek. Drogy berou už od raného dětství,“ podotkl soudce.