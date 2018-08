Petr Kozelka, Právo

K události došlo letos koncem ledna na ubytovně v Hodoníně. „Obžalovaný pod vlivem pervitinu a alkoholu nejprve poté, co mu soused z vedlejšího pokoje řekl, aby nebyl tak hlasitý, na tohoto zaútočil nožem. Napadený útok mířící na břicho odrazil a utrpěl jen lehké škrábnutí na trupu. Obžalovaný si byl ale vědom, že takovým jednáním může způsobit vážné zranění,” řekla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Jen o chvilku později už podle obžaloby Polášek útočil znovu. „Poté, co se vrátil do svého pokoje, nečekaně bodl svou přítelkyni, která k němu stála zády, nožem s čepelí o délce 21 centimetrů do oblasti pravého boku,” dodala státní zástupkyně.

Žalobkyně muže původně obžalovala z pokusu o těžké ublížení na zdraví s maximálním trestem 12 let vězení, po výslechu soudního znalce ale senát v čele s Michalem Zámečníkem oznámil, že soud bude celý případ posuzovat jako pokus o vraždu, což pro už jednou za vraždu odsouzeného Poláška znamená hrozbu trestu od 15 do 20 let nebo až doživotí.

Útok přišel zničehonic



„Čepel pronikla do dutiny břišní. Hrozilo poranění jater a tlustého střeva,” upozornil znalec.

Polášek soudu řekl, že před incidentem byl s přítelkyní v obchodě, kde nakoupili zboží za 400 korun a nakradli věci za 2,5 tisíce. „Na ubytovně jsem pak pustil nahlas muziku. To přišel soused a řekl mi, jestli tu mám zas tu černou krávu, to jako přítelkyni. Tak jsem do něj žduchnul rukou. Pak jsem si dal ještě pár panáků a už si nic nepamatuju, probral jsem se až v policejní cele,“ tvrdil obžalovaný a pobodané ženě se u soudu omluvil.

Soused a poškozená žena označili útok jako nenadálý. ”Bylo to zničehonic. Najednou řekl: Půjdeš do pekla jako moje bývalá žena a budeš tam s ní hrát mariáš. No a bodl mě nožem,“ svěřila se napadená žena.

Odvolací soud minulý trest zmírnil



Polášek za svou první vraždu původně dostal u brněnského soudu 14,5 roku vězení. Osmnáctiletou přítelkyni ubodal zřejmě ze žárlivosti. Odvolací Vrchní soud v Olomouci mu ale trest o dva roky snížil s tím, že kvůli okolnostem spáchání trestného činu i charakteristikám osobnosti obžalovaného muže je výše trestu nepřiměřeně přísná.

Polášek si tehdy před soudem sypal popel na hlavu a tvrdil, že všeho lituje a svůj skutek bude mít už celý život před očima. Nynější případ bude pokračovat výslechy dalších svědků a znalců v říjnu, kdy by senát také mohl vynést verdikt.