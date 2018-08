bad, Novinky

U Obvodního soudu Praha 1, který případ zasahujících policistů projednává, vypovídal v úterý soudní znalec z oboru psychiatrie Petr Navrátil. Podle něj napadená dívka trpí středně těžkou posttraumatickou stresovou poruchou.

Podle Navrátila by dívka byla schopná svědecké výpovědi, ale ne ve standardním formátu, tedy přímo v soudní síni. „Domnívám se, že by byla schopna svědecké výpovědi v nějakém komornějším, bezpečném prostředí,“ uvedl Navrátil s tím, že by to šlo například u dívčina terapeuta, s minimem přítomných lidí.

Žalobce Michal Muravský ani obhájce dvojice policistů Eduard Bruna na jejím výslechu ale trvat nebudou. Dívka byla ke svědecké výpovědi předvolána před rokem, v půlce první věty ale zkolabovala a musela ji odvézt záchranka. [celá zpráva]

Podle Navrátila by navíc dívčina výpověď mohla být v důsledku stresu zkreslená a pro dívku zraňující. Psychiatr také u soudu uvedl, že napadená tvrdí, že má jistý vliv, že ty události probíhaly tak, jak probíhaly. Trpí prý pocity viny, že kdyby se chovala jinak, mohl někdo jiný žít.

V Bohnicích ji neměli za nebezpečnou

Sudků napadla zákaznici v kavárně na pražském Újezdě v červnu 2016. Na dívku zaútočila na toaletách. Srolovaným tričkem ji zezadu začala škrtit. Dívka vykřikla a ze záchodu vyběhla, čehož si všiml jeden ze zaměstnanců kavárny, který následně zavolal policii.

Policisté po prošetření incidentu nechali Sudků odvézt do psychiatrické léčebny v Bohnicích, podle obžaloby ale lékařům neřekli o útoku na záchodech. Státní zástupce Michal Muravský proto policisty Lukáše Kočera a Petra Michálka viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což jim hrozí až pět let vězení, případně i zákaz činnosti. Policisté se hájí tím, že jim o škrcení na toaletách nikdo neřekl.

Sudků z bohnické psychiatrické léčebny propustili po patnácti dnech s tím, že je zdravá. Ošetřující lékař Sudků z léčebny Jan Zachariáš v úterý u soudu prohlásil, že Sudků nejevila známky, že by měla být nebezpečná sobě či okolí. „Její stav byl takový, že nevyžadoval další pobyt na psychiatrii,“ řekl Zachariáš. „V době, kdy jsme ji propouštěli, nebyly žádné indicie, že by měla být nebezpečná,“ dodal.

Sudků v podstatě okamžitě po propuštění ubodala v obchodním domě na pražském Andělu čtyřiapadesátiletou zákaznici. Loni v březnu byla Sudků Městským soudem v Praze odsouzena za vraždu k výjimečnému trestu třiceti let vězení. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se lékařům pomstít za to, že ji propustili, a zajistit si další pobyt v léčebně.

Soud se zasahujícími policisty bude pokračovat na konci srpna výslechem dalších svědků.