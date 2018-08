Patrik Biskup, Právo

Byly přesvědčené, že o ně na seznamce projevil zájem známý hokejista. Proto ani příliš neváhaly, když je oslovil s žádostí o zaslání jejich intimních fotek. Šok pro několik mladých dívek přišel později, kdy po nich slovenský dělník Pliska, který se vydával za hokejového reprezentanta a útočníka extraligové Plzně Davida Stacha, požadoval sex s tím, že pokud mu nebudou po vůli, lechtivé snímky zveřejní.

„Obžalovaný ten svůj nátlak cílil k souloži, což ale poškozené odmítaly. Je třeba říci, že z jejich strany tady byla určitá naivita, když daly své intimní fotografie všanc. Ovšem, jak samy vypověděly, nečekaly, že je dotyčný bude tímto způsobem vydírat,“ konstatovala Šimánková.

Bála jsem se, že když se s ním nesejdu, najde si mě. poškozená

Podle ní soud považuje Pliskovo jednání za závažné především s ohledem na to, že se vydával za osobu, která reálně existuje. „Tím jednoznačně poškodil její osobnostní práva,“ dodala soudkyně.

Litoval



Sám Pliska ve své výpovědi uvedl, že svého chování lituje. „Nejdřív jsme normálně komunikovali a přitom jsme se sblížili. Pak se to nějak zvrtlo. Nechtěl jsem reálný sex, byl jsem jen zvědavý na jejich fotky. Stačilo mě si s nimi intimně dopisovat. To, co jsem potom udělal, sám nedokážu pochopit,“ tvrdil Pliska před soudem s tím, že když mu policisté později korespondenci s dívkami ukázaly na výslechu, bylo mu prý z toho špatně.

Obžalovaný u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„Jestli nechceš, aby ty fotky dostali tvoji přátelé, tak prostě přijedeš, vykouříš mi ho a necháš mě zapíchat. Nemíním se dohadovat, chci si jen zaš*kat a vybouřit se,“ citovala soudkyně jednu z výhrůžných zpráv.

Samy poškozené netušily, že je někdo vodí za nos, a měly za to, že jde skutečně o plzeňského hokejistu. Potvrdily, že po obdržení výhrůžek dostaly strach. „Bála jsem se, že když se s ním nesejdu, najde si mě. Obávala jsem se i zneužití těch fotek, kdyby je zveřejnil, tak bych se s tím těžko vyrovnávala. Rozpadlo by se mi soukromí a nevím, co bych si počala,“ četla předsedkyně výpověď jedné z poškozených.

Ta nakonec vše oznámila policistům, kteří pak Plicku zadrželi, když se s ní sešel.

Hokejista byl zaskočen



Případ zaskočil i samotného hokejistu. Už před tím ho kamarádi varovali, že někdo jeho jménem vystupuje na internetové seznamce. Tehdy nad tím mávl rukou. Vážně to začal brát poté, když za ním přišli kriminalisté, že na něho bylo podané trestní oznámení kvůli výhrůžkám se sexuálním podtextem.

„Když mě policisté poprvé kontaktovali, mysleli si, že jsem viníkem. Protože jsem už věděl, že ten člověk na oplátku ženám posílal i video, na kterém onanuje, tak jsem jim navrhl, že se před nimi svleču. Byla by to nejrychlejší možnost, jak dosvědčit, že to nejsem já,“ uvedl hokejista.

Skutečný hokejista Plzně David Stach, za kterého se vydával podvodník ze Slovenska

FOTO: HC Škoda Plzeň

Jméno obviněného mu nic neříká. „Osobně jsem ho neviděl, vím jen, kolik je mu let, že pochází ze Slovenska a doposud byl bezúhonný. Na policii mi řekli, že si vybral mě, protože na jeho pravý profil se mu nikdo neozval,“ pokračoval Stach.

Oficiálně se jako poškozený nepřihlásil. „Nechce se mi běhat někde po soudech. Kromě toho, že ze mě udělal debila, mi vlastně nevznikla žádná škoda,“ uzavřel sportovec.