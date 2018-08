Matěj Říha, Právo

Mluvčí soudu Markéta Puci novinářům sdělila, že výsledek rozhodování zatím sdělit nesmí. „Výsledek bude doručován prostřednictvím soudu, který vzal paní obviněnou do vazby. Nejprve se musí vyhotovit a teprve potom bude doručen,” vysvětlila Puci. Pokud by však dal senát příkaz k okamžitému propuštění, bylo by informaci možné zveřejnit ihned.

Kromě Vrbovské ve vazbě zůstává také ústecký podnikatel Tomáš Horáček, jehož policisté považují za ústřední postavu celého příběhu. Ve vazbě jsou kvůli tomu, že se policisté obávají, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky nebo pokračovat v trestné činnosti. Zbývající obvinění jsou stíháni na svobodě.

Případ se týká dvou údajně zmanipulovaných zakázek. Případ Nemocnice Na Františku se točí kolem výběrového řízení na zajištění stravovacích služeb s předpokládanou cenou 33 miliónů korun. Druhá část pak tendru na úklidové služby pro Nemocnici Na Bulovce, jejíž cena se odhadovala na 149 miliónů korun.