Obžalovanému, který vinu popřel s tím, že chtěl nešťastnici po předchozím konfliktu do potoka jen hodit, aby se uklidnila, hrozilo až 20 let vězení.

„Odvolání jsme zamítli jako nedůvodná. Krajský soud provedl řádně všechny důkazy a správně je i vyhodnotil. O vině obžalovaného není pochyb. Čtrnáctiletý trest je přiměřený. Zohlednili jsme mimo jiné to, že byl už devětkrát soudně trestán a že jeho motivem byla msta. Zároveň jsme ale museli vzít v úvahu i to, že šlo v uvozovkách jen o pokus vraždy a že poškozená utrpěla lehčí zranění. Proto na výši trestu nebylo nutné nic měnit ani nahoru, ani dolů,“ vysvětlil mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Muž byl v minulosti již několikrát trestán, mimo jiné i za násilí na ženě. Podle znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie ženami pohrdá. Jsou pro něj méněcennými stvořeními, která jen otravují. On sám má pocit, že je lepší než ostatní.

Drama se odehrálo loni v listopadu na okraji Žďáru nad Sázavou, kde žena v provizorním obydlí žila. Její známý tam občas také přespal, ale onen večer se dvojice pohádala a na místo přijela i policejní hlídka, aby muže vykázala pryč.

Obžalovaný se pak kolem třetí hodiny ráno na místo vrátil, poškozenou ve spacáku vytáhl z boudy a táhl ji k blízkému potoku. Tam jí strčil hlavu pod vodu a topil ji. Její pes, středně velký kříženec, ji ale začal bránit.

Žena se muži vysmekla, dostala se z potoka a snažila se utéct. Dostihl ji však, povalil a brutálně bil a kopal, dokud neupadla do bezvědomí. A to ji zachránilo. Agresor si myslel, že je mrtvá, a nechal ji být.

U soudu však tvrdil, že vraždit nechtěl. „Když jsme měli nějaký spor, tak jsem jí řekl, že ji hodím do potoka, aby vychladla. No a tak jsem ji vytáhl z boudy a do toho potoka hodil. Kdybych ji chtěl zabít, tak tam byly sekery, nože, pily, to bych se s ní netahal k potoku. A že ji zachránil pes, je nesmysl, ten se všeho bojí, je to pes hňup, ten by nikoho nedokázal zachránit,“ vypověděl už dříve u krajského soudu Reckziegel.