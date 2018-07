bad, Novinky

Soud měl ohledně samotného činu jasno, šlo podle něj o jednoznačný pokus o vraždu, nikoliv těžké ublížení na zdraví, jak se ho snažila přesvědčit obhajoba.

„Za situace, kdy jedna osoba druhou opakovaně nožem bodá do horní poloviny těla, potom jednoznačně musí být srozuměna s tím, že tu osobu ohrožuje na životě,“ konstatoval předseda soudního senátu Robert Pacovský. Fiedlerovi hrozilo patnáct až dvacet let, soud ale mimořádně trest snížil.

Na jednu stranu mu přitěžovala jeho bohatá trestní minulost, na stranu druhou téměř okamžitě po činu vyhledal policisty a přiznal se, co provedl. „Jednání fakticky nedospělo až do toho tragického následku a zůstalo 'pouze' ve fázi pokusu,“ zmínil další polehčující okolnost Pacovský.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaní Tomáš Fiedler a Vít Matějka přichází k soudu

Fiedler loni v prosinci v centru Kladna pobodal dvaceticentimetrovým nožem jedenašedesátiletého muže, protože jim nedal peníze ani cigarety. Jednou ranou jej bodl do hrudníku, druhou do ruky. Spolu s Matějkou pak měl Fiedler staršího muže okrást asi o tři a půl tisíce korun.

Fiedler u soudu přiznal, že na muže zaútočil, nikoliv ale s vidinou zisku, nýbrž proto, že se údajně bránil ranám francouzskou holí ze strany staršího muže.

Seniorku okradli o kabelku



Za poškozeným přišla nedaleko stojící žena, muž ji ale „poslal do haj*lu“ a zanedlouho odešel z místa útoku pryč. Fiedler mezitím narazil ve městě na dvojici strážníků, kterým se v podstatě vydal. „Řekl, že udělal něco špatného, že někoho pobodal,“ uvedl u soudu jeden ze strážníků. Fiedler mu řekl, že s mužem seděli kdysi ve vězení, a že to byla za cosi odplata. Odmítl ale, že by kradl.

„Žádnou loupež jsem neudělal, zavraždit jsem ho nechtěl. Byli jsme opilí, došlo tam k hádce, tak jsem ho bodnul. Je mi to líto,“ prohlásil ve své závěrečné řeči. „Soud nenachází žádný důvod pro to, aby si poškozený ten loupežný motiv vymýšlel,“ odmítl ale jeho tvrzení Pacovský.

Matějka je rovněž obžalovaný spolu s Lukášem Dlouhým z okradení jedenasedmdesátileté seniorky. Té měli ukrást kabelku s doklady, kartou, 250 korunami a mobilním telefonem. Matějka se k činu přiznal, Dlouhý ho údajně navedl. Ten to ve čtvrtek u soudu opět popřel. „Vůbec nechápu, proč mě tady pan Matějka obvinil,“ řekl Dlouhý. Matějka naopak přepadení litoval. „S Fiedlerem nemám nic společného a jenom lituju toho s tou kabelkou,“ řekl Matějka.

Dlouhý nakonec odešel s třicetiměsíční podmínkou za navádění k loupeži.

Všichni kromě Matějky si na případné odvolání ponechali lhůtu, verdikt není zatím pravomocný.