„Půl roku jsem se snažila dostat tu událost z paměti a teď už se mi to konečně skoro podařilo. Pachatele bych pravděpodobně nepoznala, ” řekla soudu přepadená zaměstnankyně obchodu s diamanty, která požádala o telefonický výslech v nepřítomnosti obžalovaných.

Podle svých slov ji incident vystresoval natolik, že v práci musela skončit. „Nemohla jsem z počátku pořádně fungovat ani mezi lidmi. Částečně mi pomohla až psychologická pomoc, ” popsala soudu poškozená.

Po pachatelích žádné finanční odškodnění nevyžaduje.

Ten její hlas si pamatuji doteď

Druhá svědkyně v době přepadení v obchodě nebyla. „Volala mi kolegyně, že nás vykradli. Byla v takovém šoku, že ani nedokázala zmáčknout alarm. Policii jsem proto musela upozornit až sama. Její telefonát si pamatuji, jako by se to stalo dnes. Asi nikdy ten hlas nedostanu z hlavy, ” vylíčila ve výpovědi majitelka obchodu s diamanty.

Uvedla, že zloději odnesli prakticky všechny cennosti. Obsah trezoru by se totiž pohodlně vešel do malé papírové krabice.

I přes to, že obchod pamatoval na podobná rizika při pojištění, od pojišťovny dostal pouze 750 tisíc. Klientům tak musela majitelka veškerou škodu kompenzovat sama.

Působili klidně, skoro po celou cestu nepromluvili

U soudu následně mluvil i muž, který měl dvojici vézt do Drážďan. „Stál jsem na svém stanovišti na Kozím plácku. Přišli ke mně dva rusky hovořící muži, zaplatili mi předem dvě stě euro a chtěli odjet do Drážďan. Měli s sebou něco jako sportovní tašku, tu si dali dozadu do kufru, ” doplnil svědectví taxikář, který měl dva podezřelé muže převážet.

Na našem území prý podle taxikáře nepromluvili skoro jediné slovo. Trochu se rozmluvili, až když přejeli hranice s Německem.

Ženě pohrozili pistolí

Podle obžaloby muži přepadli počátkem prosince roku 2016 Diamond Club v Dlouhé ulici.

Do obchodu přišli ještě před otvírací dobou, ale prodavačka je pustila dovnitř. Pamatovala si totiž, že jeden z podezřelých chtěl předešlý den pořídit prsten manželce.

Muži si nechali znovu ukázat zmíněný prsten, načež si odešli vybrat peníze do bankomatu. Když se o několik minut později vrátili zpátky, požadovali platbu kartou, protože bankomat údajně nefungoval.

Prodavačka donesla platební terminál, jeden z mužů ale místo karty vytáhl pistoli a ženě s ní hrozil. Druhý muž ji pak zezadu omráčil.

Žena se z bezvědomí probrala v zázemí obchodu, spoutaná rychloupínacími páskami. Zloději jí mezitím sebrali klíče od sejfu a vyplenili celý obchod.

Podle údajů policie se jim podařilo odnést zboží v přepočtu za 6,7 milionů. Mezi hotovostí, šperky a hodinkami bylo i 43 diamantů.