Miloslav Hradil, Právo

Vrchní soud zamítl odvolání obžalovaného a potvrdil verdikt, který vynesl v dubnu Krajský soud v Ostravě.

„Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav, o němž měl dostatek důkazů, a čin obžalovaného správně právně hodnotil jako zvlášť závažný zločin vraždy spáchaný zvlášť surovým způsobem,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

K tragédii došlo loni 20. června na ubytovně v Ostravě-Vítkovicích, kde Tancer i jeho o dva roky starší známý bydleli. Vše se odehrálo kvůli malichernosti. Obžalovaný chtěl od známého zpátky 500 korun, které mu půjčil.

Došlo k hádce, která skončila útokem. Při něm obžalovaný použil několik nožů, jimiž druhého muže minimálně dvacetkrát bodl do hlavy, krku a zad. Pak mu podřízl hrdlo tak, že málem hlavu oddělil od trupu. Nakonec zabodl do hrudi oběti nůž.

Oba aktéři byli opilí. Obžalovaný měl v krvi okolo dvou promile alkoholu, napadený dokonce tři promile.

Desetkrát souzen



K vraždě se Tancer přiznal už policistům po zadržení. „Popadl mě amok a udělal jsem ten hnus. Bodal jsem hlava nehlava, byl jsem úplně mimo. Viděl jsem, že se už nehýbá, všude byla krev,“ řekl vyšetřovatelům s tím, že po činu šel domů, zkrvavené šaty dal do kbelíku s vodou, do uší si dal špunty a usnul.

Obžalovaný tvrdil, že vše zavinil alkohol v kombinaci s antidepresivy. To však znalci odmítli. Podle Tancerova obhájce nešlo o zvlášť surový způsob usmrcení, žádal proto nižší trest. Vrchní soud to však odmítl. Obžalovanému přitížilo i to, že byl v minulosti už desetkrát souzen, kromě krádeží se v minulosti dopustil vydírání, loupeže a napadení těhotné přítelkyně.

„Trest, který vynesl krajský soud, považujeme za přiměřený. Rozhodující je zejména velká závažnost spáchaného trestného činu a velmi snížená možnost nápravy pachatele,“ dodal mluvčí vrchního soudu.