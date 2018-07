zel, Novinky

Krátce před pátou ranní vystoupila mladá žena z autobusu linky N98 v Sedláčkově ulici. Muž ji měl sledovat celou cestu až k jejímu domu. Chtěl po ní, aby s ním někam šla, to žena odmítla. Když chtěla vejít do domu, popadl ji do náruče a začal odnášet pryč.

Žena se bránila a křičela.

"Mezitím ji dosud neznámý muž hodil do křoví poblíž točny tramvají a pokusil se dokončit svůj záměr. Žena se aktivně bránila a nakonec jí pomohl soused, který vyběhl ven a snažil se je najít," uvedl Šváb.

Fotografie podezřelého muže

FOTO: KŘP Jihomoravského kraje

„Agresor se zalekl a z místa činu odešel. Ani zachránce, který ženě pomohl a vzápětí se za útočníkem rozběhl, ani později přivolaní policisté už muže nedokázali najít, “ informoval policejní mluvčí Jihomoravského kraje Pavel Šváb.

Muž byl podle údajů policie ve věku kolem třiceti let, štíhlé postavy, vysoký zhruba 190 cm a s krátce střiženými hnědými vlasy. Česky mluvil plynně, ale s drobným ruským či ukrajinským přízvukem. V době útoku měl na sobě světle modré tričko a riflové kraťasy.

Veškeré poznatky o totožnosti muže přijmou policisté na lince 158.