Petr Kozelka, Právo

„Využíval služební nadřazenosti a fyzické převahy, atakoval poškozenou s cílem sexuálně se uspokojit, plácal ji po zadní části těla, osahával na přirození a na prsou, opakovaně ji zezadu chytil, znehybnil a osahával, několikrát ji povalil na stůl a zalehl ji,“ stálo ve verdiktu prvostupňového soudu, proti němuž marně Žižka podával odvolání.

Soudci jeho jednání klasifikovali jako znásilnění. Žižka kvůli tomu přišel i o svou práci u městské policie a navíc má podle verdiktu strážnici zaplatit 150 tisíc korun jako odškodné.

„Nikdy jsem se proti vůli žádné ženy nedopustil žádného činu, který je mi zde připisován. Vždy jsem ctil zákony, žádnou vinu necítím a dál se budu proti mému nařčení ohrazovat. Jsem slušný člověk,“ hájil se dnes již bývalý strážník u soudu.

Leoš Žižka na archivním snímku od soudu.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Kolegy, kteří jej usvědčovali z nevhodného chování k ženám, Žižka zpochybňoval. Jednu ženu neváhal označit za promiskuitní alkoholičku, u dalšího tvrdil, že prý v práci spal, jiná nadávala na nadřízené, další prý „všechno ví a ke všemu musí mluvit, a to chodí do bordelu a viděli ho i s romskými ženami“.

Vyslechli 20 svědků



Odvolací senát v čele s Miroslavem Dlouhým měl však jasno. „Tvrzení, že nebylo dokonale prověřeno jednání, neobstojí. Bylo vyslechnuto 20 svědků, z nichž většina popisuje chování obžalovaného k ženám jako hnusné. Když poškozená chodila několik let do práce se staženým žaludkem a bála se, co zase přijde, tak k tomu lze říci, že uložený trest není rozhodně nepřiměřeně nízký,“ konstatoval soudce Dlouhý.

Strážnice kvůli nevybíravému chování svého kolegy podle znalkyně psychicky trpěla a nakonec musela změnit i místo výkonu služby. „Nechci se mu nijak mstít, chtěla jsem jen, abych měla konečně pokoj. Cítila jsem se hrozně bezmocná, neměla jsem kam utéct, komu to říct, měla jsem strach z pomsty,“ vypověděla již dříve žena.

Podle obhájce Martina Machače bude jeho klient bojovat dál. „Zásadně s rozhodnutím nesouhlasíme,“ řekl po jednání s tím, že další cestou je dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Cílem bylo, aby soud jasně popsal, že takto to nejde, upozornit, aby se takto muži k ženám přestali chovat a aby takové jednání přestalo být bráno jako standard,“ okomentoval verdikt ženin zmocněnec Radek Ondruš.