pko, Právo

Když se trojice od muže odpoutala a rychlým krokem začala odcházet, nešťastník začal prohledávat svoji brašnu a zmateně se rozhlížel. Poté se vydal za mizející trojicí, od nich ale místo vysvětlení dostal několik ran. Celý děj přitom sledovali strážníci obsluhující kamery, kteří ihned na místo vyslali hlídku.

„Muž mladíky pronásledoval až do Josefské ulice, kde při potyčce dostal ránu pěstí, několik kopanců do těla a jeden přímo do hlavy v momentu, kdy už se ocitl na zemi. Chvíli tam zůstal ležet, ale nakonec dokázal vstát a dojít k trolejbusové smyčce v Benešově ulici, kde ho neprodleně vyhledali strážníci,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Napadený muž skončil s bolestí hlavy v nemocnici a trojici podezřelých ve věku od dvaadvaceti do šestadvaceti let dopadla hlídka o několik desítek metrů dál. Mladíky strážníci předali republikovým kolegům i s kamerovými nahrávkami.