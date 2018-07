pab, Právo

„Státní zástupce tak musel trestní řízení zastavit,“ potvrdila Právu mluvčí plzeňské policie Hana Rubášová.

Mladík tehdy přišel za svojí bývalou přítelkyní do budovy Střední odborné školy profesora Švejcara na Klatovské třídě. Na vrátnici se zapsal jako návštěva. Studentku v době přestávky oslovil ve třídě, ze které spolu odešli do prázdného kabinetu.

„Při slovní rozepři vzal obviněný dívce z kapsy její mobilní telefon a odmítl jí ho vrátit. Hádka pak vyústila ve fyzický útok, kdy muž dívku několikrát udeřil do různých částí těla, ačkoliv věděl, že je těhotná," popsala incident policejní mluvčí.

Útočník pak z budovy vyskočil oknem a policisté jej dopadli do dvaceti minut. Později ho obvinili z přečinů ublížení na zdraví, výtržnictví a krádeže. Soud mladíka následně poslal do vazby. Hrozilo mu až pět let vězení.

Podle spolužáků byla důvodem útoku žárlivost. Hoch se nechtěl smířit s tím, že dívka od něho odešla. Když zjistil, že je těhotná, měl si to s ní jít do školy vyřídit. Naštěstí dívku nijak vážně nezranil. Záchranka ji odvezla do nemocnice na vyšetření, aby se vyloučila případná skrytá zranění.