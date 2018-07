Matěj Říha, Právo

Požaduje to státní zástupce Boris Havel, který původně s návrhem na propadnutí majetku neuspěl. Pražský městský soud však minulý týden vyhověl jeho stížnosti a nařídil nové projednání případu. Právu to potvrdila mluvčí soudu Markéta Puci.

Areál zajistila policie už v roce 2000, ovšem o pět let později jej v podezřelé dražbě za 29 miliónů získal podnikatel Luděk Fabinger.

Státní zástupce je přesvědčen, že majetek získal nelegálně. Tvrdí, že aukce byla zinscenovaná a reálná hodnota areálu tehdy byla více než 60 miliónů korun. Navrhl proto soudu, aby byly pozemky zabaveny.

Fabinger čelil kvůli dražbě obvinění, ovšem kvůli promlčení bylo loni jeho stíhání stejně jako u exekutora Daniela Týče, jenž pozemky prodal, zastaveno. Důvody aktuálního rozhodnutí soudu nejsou známé. Usnesení zatím nemají k dispozici státní zástupci ani advokáti. „Soud nejprve rozhodnutí vyhotoví a pak teprve doručí účastníkům,“ vysvětlila Puci.

Poškození verdikt vítají



Případné peníze z prodeje dřívějšího Smetkova areálu jsou pro klienty jednou z posledních možností, jak získat zpět alespoň minimální část investic, o které přišli.

„Je tady nadále nějaká naděje na spravedlnost. Je to majetek obrovské hodnoty, dnes to je určitě přes 100 miliónů korun v nemovitostech,“ sdělila Právu advokátka Hana Marvanová, která zastupuje část klientů H-Systemu.

Spokojená byla také Jitka Drunecká ze sdružení Maják, v němž je zastoupena část podvedených klientů. Pochybuje však nad tím, že v příštím verdiktu soud něco změní. „Nerada bych předjímala. Uvidíme, čím je odůvodněné rozhodnutí soudu a jaké jsou ty argumenty,“ podotkla Marvanová.