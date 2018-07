jap, Novinky

K nehodě došlo v pondělí po 14. hodině v Máchově ulici na okraji Benešova. „Podle prvotního šetření jel řidič nákladního vozu směrem od Týnce nad Sázavou do Benešova, kdy naboural do mostní konstrukce, následně do plotu, vjel do zahrady a naboural do rodinného domu,” uvedla policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Řidiče museli ze zdemolované kabiny vyprostit hasiči. Přivolaný lékař u něj konstatoval smrt.

Kriminalisté nařídili u řidiče pitvu. Ohledali místo nehody a celou věcí se i nadále zabývají. Provoz v Máchově ulici byl po dobu vyprošťování nákladního vozu zcela zastaven.