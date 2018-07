ok, Novinky

Policie ke zraněným mužům vyjela kolem půl jedné v noci. Muži přelézali vagóny na odstavné koleji.

„Muži ve věku kolem třiceti let byli zasaženi výbojem z elektrického vedení. Oba utrpěli vážná zranění. Záchrannou službou byli transportováni do nemocnic, jeden z mužů do brněnské a druhý do pražské nemocnice,“ uvedla Kroutilová. Policisté se případem i dále zabývají.

Záchranáři a policisté k podobným případům vyjíždějí, většinou se však jedná spíše o důsledek hecování dospívajících, kteří se neuvědomují, jak vážné následky může jejich počínání mít.