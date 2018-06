pko, Právo

Plénum ÚS se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou rozhodovalo na základě stížnosti muže, který se musel vrátit do vězení, protože porušil podmínku amnestie určující, že amnestovaný člověk se nesmí po určitou dobu dopustit trestného činu. Do vězení se dostal tak, že okresní soud se obrátil na prezidenta, ten konstatoval, že došlo k porušení podmínky amnestie a muž pak putoval za mříže.

Plénum nejprve posoudilo, jestli je možné, aby byla amnestie podmínečná. A došel k závěru, že ano. „Není tam jiná podmínka než nepáchání trestné činnosti, což podporuje společensky žádoucí jednání,“ prohlásila soudkyně Šimáčková.

I když dosavadní praxe směřovala k tomu, že porušení podmínek amnestie by měl určovat prezident, soudci došli k závěru, že by to bylo v rozporu se základním právem na soudní ochranu. „O porušení podmínky rozhodne soud ve veřejném zasedání tak, aby v jeho průběhu mohl účastník uplatnit své námitky a výhrady. Nelze připustit, aby byl kdokoli zbaven osobní svobody bez řádného slyšení,“ zdůraznila Šimáčková.

Soudci ale jedním dechem upozornili, že jejich rozhodnutím by se měly soudy řídit především v budoucnu. „Naše rozhodnutí neovlivňuje postavení jiných amnestovaných, kteří porušili podmínku a byl jim nařízen výkon trestu odnětí svobody, ale kteří se proti tomu včas nebránili ústavní stížností,“ dodala Šimáčková.