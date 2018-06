Patrik Biskup, Právo

Fryerová, která tehdy přijela do Čech na největší světový turnaj v pokeru v kasinu King’s v Rozvadově, zemřela na místě. Řidiče vypůjčeného Opelu Corsa odvezla sanitka do nemocnice s poraněním nohy.

„V důsledku nepřiměřené rychlosti a v husté mlze nestihl včas reagovat na kruhový objezd. Vjel mimo vozovku a narazil do sloupu trolejového vedení,“ řekl soudce Josef Prach, který mu navíc uložil zákaz řízení na 30 měsíců.

„Obžalovaný nevěnoval maximální pozornost řízení vozidla. I když byla mlha, při plné pozornosti by si musel všimnout dopravních značek, zejména pak velké modré informační tabule, kde jsou znázorněny výjezdy z kruhového objezdu, a tato tabule je od samotného objezdu vzdálená desítky metrů,“ vysvětlil Prach.

Nehoda se stala 5. listopadu ve tři hodiny ráno. Nelson vezl Fryerovou z Rozvadova do hotelu v Plzni. Venku tehdy byla kvůli husté mlze snížena viditelnost. „Řidič překročil povolenou rychlost v obci o nejméně 20 km/h. Při příjezdu do města na dálničním přivaděči směrem od Sulkova přehlédl kruhový objezd a nestihl už včas reagovat,“ stojí v obžalobě, podle které se řidič dopustil přečinu usmrcení z nedbalosti.

David Nelson u soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„Byla mlha, značky upozorňující na kruhový objezd jsem si všiml na poslední chvíli. Začal jsem brzdit, auto se dostalo do smyku, stočilo se doleva a narazili jsme do sloupu. Emma jako by chrčela. Pak k nám někdo přišel a otevřel dveře a pomohl mi z auta. Také zavolal pomoc,“ vypověděl Nelson před soudem. Tvrdil, že vůbec nezaregistroval, že by sjel z dálnice.

Navedla ho navigace



Na policii v průběhu vyšetřování uvedl, že se řídil navigací. „Kruhový objezd vůbec neukazovala, jen rovný směr,“ řekl cizinec do protokolu. Auto si v Čechách půjčil, s jízdou vpravo prý problém neměl. „Jeli jsme s Emmou na dovolenou, ze které se pro mě stalo peklo. Její rodina po mně žádné odškodnění nechtěla, byla to nešťastná nehoda, je mi to hrozně líto,“ dodal Nelson.

Podle soudního znalce Michala Kešnera v okamžiku nárazu do sloupu byla rychlost vozidla 65 km/h. „Když jsem přijel k místu nehody, řidič ležel před autem a stěžoval si na bolest nohy. Spolujezdkyně byla připoutaná k sedadlu. Křičel jsem na ni, byl jsem přesvědčen, že dýchá,“ vypověděl jeden ze svědků.

Snažil se jí odepnout bezpečnostní pás, což se mu nepodařilo. „Bál jsem se s ní hýbat, z nosu jí tekla krev a nereagovala. Volal jsem záchranku,“ dodal muž. Popsal také, že havarované vozidlo mělo utržený motor a zdemolovanou přední část. „Řidič mi říkal, že jim navigace neukázala kruhový objezd,“ doplnil svědek.