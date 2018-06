ok, Novinky

„Mladý muž z Bulharska přechodně pobývající na území našeho státu měl na počátku letošního roku zaslat SMS zprávu z mobilního telefonu pákistánské satelitní televizní stanici. Zpráva obsahovala pohrůžku teroristickým trestným činem,“ uvedl v úterý mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Následující den měl mladík, který vystupoval pod jménem Nikolay Ivanov, poslat pákistánskému deníku e-mail, ve kterém rovněž vyhrožoval útokem. List Daily Pakistan uvedl, že muž požadoval, aby byla zadržovaná do 48 hodin propuštěna a posazena do letadla do České republiky. Uváděl přitom telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě.

Spolupracoval



„Obviněný s policisty spolupracoval a ke svému jednání měl uvést, že výhružné zprávy odeslal, aby pomohl na svobodu mladé ženě, která je v Pákistánu umístěna ve vazbě pro podezření ze spáchání trestné činnosti,“ konstatoval Ibehej.

Detektivové ho navrhli obžalovat z trestného činu vyhrožování teroristickým útokem, za který mu hrozí vězení od tří do dvanácti let.

Češka Tereza H. byla zadržena v lednu na letišti v Pákistánu, kde byla přistižena s kufrem napěchovaným devíti kilogramy heroinu. V Láhauru ji zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.