„Je osoba nepoučitelná, kterou nelze jakkoli vychovat. Předchozí odsouzení nevedlo k tomu, aby se poučil a opětovně se dalšího takového jednání nedopouštěl,“ uvedla dále soudkyně.

Karfik stanul za znásilnění poprvé před soudem v roce 1996, odseděl si za to 7,5 roku. Na tehdejší doporučení psychiatrů, kteří ho označili za patologického sexuálního agresora, mu soud ještě nařídil, že se po vykonání trestu musí podrobit ochrannému sexuologickému léčení v ústavu.

Má problémy s agresivitou, dělá si, co chce, jak chce, kdy chce, a je mu to úplně jedno Ivana Hostašová, žalobkyně

Později jiní znalci dospěli k závěru, že muž žádnou deviací netrpí, a ochranné opatření zrušili s tím, že jeho pobyt na svobodě není nebezpečný.

Podle čtvrtečního verdiktu přepadl loni v srpnu na plzeňském sídlišti Lochotín 22letou dívku. Zatáhl ji do křoví, rukou jí zakryl ústa a olizoval jí genitálie. I když utekl, kriminalisté ho vypátrali podle DNA, kterou zanechal na kalhotách poškozené.

Ondrej Karfik před soudem

Státní zástupkyně Ivana Hostašová upozornila, že Karfik je člověk, který nerespektuje žádná pravidla. „Jednal účelově, cíleně. Věděl, co dělá, proč to dělá a čeho chce dosáhnout. Má problémy s agresivitou, páchá si, co chce, jak chce, kdy chce, a je mu to úplně jedno. Protože se zrovna potřeboval sexuálně uspokojit, tak přepadl ženu na ulici,“ prohlásila žalobkyně s tím, že takový člověk by měl pobývat na svobodě co nejméně.

Podle Hostašové jde už o třetí sexuálně motivovaný delikt, za který byl odsouzen. Připomněla, že kromě dvou znásilnění má na svědomí ještě vydírání. Soudkyně v rozsudku zmínila také to, že předchozí ochrannou léčbu znalci zrušili a označili ji za nesmyslnou. V aktuálních posudcích si stojí za tím, že Karfik žádnou sexuální deviací netrpí.

Neléčitelná porucha osobnosti

„Znalci ho charakterizovali jako člověka s disociálními rysy, nerespektujícího žádné společenské normy. Podle nich jde o poruchu osobnosti, která není nijak medicínsky léčitelná. Proto ani žádné léčení nenavrhli,“ uvedla Kubiasová.

Karfik u soudu vinu popřel. Tvrdil, že si nepamatuje, že by něco takového provedl. „Mám výpadek paměti. S kamarádem jsem popíjel více než tři měsíce v kuse,“ hájil se. Sypal si popel na hlavu jen kvůli nadměrnému užívání alkoholu. „Jsem člověk, který, když se napije, dělá svinstva,“ řekl.

Jeho obhájce namítal, že poškozená při rekognici obžalovaného nepoznala stejně jako svědkyně, která jí tehdy přiběhla na pomoc a pachatele vyrušila. „DNA mého klienta se mohla dostat na její kalhoty úplně za jiných okolností,“ brojil proti obžalobě advokát.

Verdikt není pravomocný, Karfik se přímo v soudní síni neodvolal. Řekl, že se vyjádří až po obdržení písemného vyhotovení rozsudku.