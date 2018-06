Milan Vojtek, Právo

„V dopoledních hodinách dorazil do domu exekutor. S mužem, který má v obci pověst podivína, se dostal do sporu, a přivolal proto policii,“ uvedla mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.

Podle obyvatel obce byly dokonce slyšet výstřely. Na místě byl kromě policejního komanda i vyjednavač.

„Při nařízeném vyklizování nemovitosti byli vykonavatelé i doprovázející policisté ohroženi střelnou zbraní povinných,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory České republiky Martina Houšková.

Podle informací Práva měly být příčinou sporu vlastnické vztahy k domu, místní říkají, že muž měl podepsat nevýhodnou smlouvu a měl dům vyklidit. „Na místo vyrazila policejní hlídka, při jejím příjezdu začal muž hrozit střelnou zbraní, následně se spolu s přítelkyní zabarikádovali uvnitř,“ doplnila mluvčí.

Na místo taky vyrazily i posily, do akce nastoupil taky policejní vyjednavač. Neuspěl, a proto do akce vyrazilo policejní komando. K odvedení pozornosti, když policisté vnikali do domu, posloužily dělbuchy. Policisté muže odzbrojili a zajistili.

Dům patřil novým majitelům



Nemovitost podle Houškové v roce 2010 koupili noví majitelé. Dům koupili od syna manželů, kteří v něm mohli dál bydlet jako nájemníci. Manželé ale kupní smlouvu zpochybnili a neplatili nájem. Prodej zpochybnili u soudu, přes využití všech možných odvolání soud pravomocně potvrdil platnost prodeje. Exekuční rozhodnutí z roku 2014 nařídilo vystěhování neplatících nájemníků z nemovitosti.

„Po podání řádných opravných prostředků byl v roce 2016 exekuční titul pravomocně potvrzen soudem. První šetření vykonavatelů v nemovitosti bylo 20. dubna, kdy došlo k napadení vykonavatele soudního exekutora povinným. Proto byla při dnešním výkonu exekuce vyžádána i asistence Policie ČR,“ dodala mluvčí. Nejedná se o jedinou exekuci, která je na manžele vedena.

Muž byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Případ dál prověřují kriminalisté. „Na místo vyjel i pyrotechnik, aby prověřil, zda v domě nejsou uskladněny další zbraně či výbušniny,“ dodala Haraštová.