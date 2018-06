Petr Marek, Právo

Brutální čin se měl podle obžaloby odehrát loni 4. prosince v domě kamarádky někdejší Šulovy družky, u níž napadená v té době bydlela. „Obžalovaný ji tam po předchozí hádce nejprve v garáži chytil pod krkem a zaútočil na ni sekerou, přičemž ji zasáhl do boku a poranil jí mimo jiné žebro a plíci. Další ráně, ke které se vzápětí napřáhl, zabránila kamarádka poškozené,“ konstatovala žalobkyně s tím, že Šula i poté v útoku opakovaně pokračoval.

Když mě ale rdousil, připadalo mi to jako věčnost a myslela jsem, že to nevydržím. poškozená

Pokaždé, když se nešťastnici podařilo utéct, ji měl pronásledovat. „Rdousil ji rukama a posléze rýčem, útočil kladívkem a nůžkami. Pak chtěl její hlavou udeřit o sloupek u domu, ale právě tam běsnění zanechal a ženu doprovodil zpět do bytu. Vzhledem k způsobu a intenzitě útoku musel být srozuměn s tím, že ji může zabít,“ uvedla státní zástupkyně.

Obžalovaný se k napadení doznal, odmítl však, že by měl v úmyslu vraždit. „Útok jsem neplánoval. Smrtí jsem jí nevyhrožoval. Měl jsem ji rád a pořád ji miluji. Mrzí mě, co se stalo, a lituji toho. Nejsem vrah ani žádný násilník. Kdybych ji měl v úmyslu zabít, tak bych to udělal. To jsem ale nechtěl. V životě mi způsobila mnoho zla. Pořád mi lhala. Chtěl jsem jen, aby mi konečně řekla pravdu,“ vypověděl Šula a dodal, že sekerou prý chtěl rozbít stůl, aby ženu vylekal a donutil „mluvit“. „Proto jsem jí také přiložil na krk tyč rýče a poté i škrtil. Kladívko a nůžky jsem ale nepoužil,“ pokračoval obžalovaný.

Měl ji znásilnit



Poškozená před soudem o hrůze, kterou prožila, dokázala hovořit jen stěží. Slzy se jí při tom hrnuly do očí. „Podrobnosti si už nevybavuji, ani časovou posloupnost. Když mě ale rdousil, připadalo mi to jako věčnost a myslela jsem, že to nevydržím. Vím také, že poté, co jsem na něj křičela, že nechci umřít, všeho nechal. Chtěl jen, abychom nevolaly policajty. To jsme ale samozřejmě udělaly. To už jsme byly v kuchyni, kam jsme se zavřely,“ řekla napadená žena, která má s obžalovaným společného syna.

Jan Šula u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Šula v době činu měl a stále má z rozhodnutí soudu zakázán kontakt s bývalou družkou. To z důvodu, že ta ho měsíc před útokem obvinila z pokusu o znásilnění. Přesto se setkali právě z jejího popudu. „Požádala jsem ho, aby mě zavezl se synem do Mrskles. Nepočítala jsem s tím, že když je nad ním takový vykřičník, udělá zase něco tak zlého,“ uvedla žena.

Případ údajného znásilnění je zatím v přípravném řízení. Obžaloba podána dosud nebyla. Šula toto obvinění odmítl. Tvrdil, že si ho bývalá družka vymyslela, aby ho mohla vydírat kvůli synovi, jehož v lednu zatím nepravomocně dostala do své péče. „Také mi nabízela, že když jí dám peníze, obvinění ze znásilnění stáhne,“ dodal obžalovaný.