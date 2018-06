bad, Novinky, ČTK

Fiedler se spoluobžalovaným Vítem Matějkou podle obžaloby loni v prosinci v centru Kladna žádali po jednašedesátiletém muži, aby jim dal peníze nebo cigarety, „jinak končí“. Když je muž odbyl, vytáhl Fiedler zhruba dvaceticentimetrový nůž a staršího muže pobodal - jednou ranou do hrudníku, druhou trefil ruku. Muže pak měli obžalovaní okrást o tři a půl tisíc korun.

Život napadenému zachránili svědci, kteří zavolali záchranku. Fiedler se v pondělí k pobodání muže přiznal, odmítl ale, že by jej s Matějkou okradli. Údajně se s mužem pohádali a on jej napadl francouzskou holí, proto na něj vytáhl nůž.

V úterý u soudu vypovídal jeden ze strážníků, které krátce po činu Fiedler potkal a v podstatě se jim vydal. „Řekl, že udělal něco špatného, že někoho pobodal,“ uvedl při svědecké výpovědi strážník. „Vytáhl asi dvaceticentimetrový nůž, položil ho na zem,“ pokračoval. Vzhledem k tomu, že ale byla tma, tak neviděl, jestli je zakrvácený, nebo ne.

„Ptal jsem se ho, proč (to udělal), bylo mi řečeno z důvodu toho, že spolu seděli, že to byla odplata za něco z vězení,“ dodal s tím, že to Fiedler dále nevysvětlil.

Až třicet piv denně



Fiedler měl v krvi v době zadržení tři promile alkoholu. Podle znalců šlo o středně těžkou až těžkou opilost. Fiedler se s alkoholem potýká dlouhodobě. „Tuším, že mluvil až o třiceti pivech denně,“ uvedl soudní znalec z oboru psychiatrie Petr Navrátil.

Matějka, který u hlavního líčení odmítl k pobodání a okradení muže vypovídat, je obžalovaný spolu s dalším výtečníkem Lukášem Dlouhým také z přepadení jednaosmdesátileté ženy o čtyři měsíce dříve, rovněž v centru Kladna.

Ženě obžalovaní ukradli kabelku s doklady, kartou, 250 korunami a mobilním telefonem. K tomu se Matějka přiznal, Dlouhý ho k loupeži údajně navedl. „Chodili jsme po Kladně s tím, že každý udělá jednu paní,“ uvedl před soudem Matějka.

Fiedlerovi hrozí za pokus o loupežnou vraždu patnáct až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest. Matějkovi s Dlouhým pak až deset let za loupež.

Soud bude pokračovat 19. července, kdy by mohl padnout i verdikt.