Novinky, ČTK

Nehoda se stala v 08:25 na 65. kilometru u Nového Města na Hradecku v místě, kde je veškerá doprava kvůli opravě silnice svedena do jednoho dvoupruhu.

„Řidička osobního vozu z dosud nezjištěných příčin při přejíždění do protisměrného pruhu čelně narazila do protijedoucího auta. Zranění by měla být lehkého charakteru,” uvedl mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Objížďka uzavřeného úseku vedla přes Chlumec nad Cidlinou. Provoz na dálnici byl obnoven v 10:00.