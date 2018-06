Miroslav Homola, Právo

Zhruba tři čtvrtě hodiny trvalo čtení obžaloby, ve které bylo popsáno celkem 41 dokonaných skutků, při kterých se podařilo organizované skupině proniknout do účtů peněžních ústavů v ČR, na Slovensku, v Rakousku či v Německou a odtud odčerpat různě vysoké částky v korunách i eurech.

Ty pak měl podle obžaloby s pomocí svých kompliců dostávat Larionovs, když před tím vyplatil provize přímým spolupracovníkům, kteří zase honorovali desítky najatých „bílých koní“ tedy lidí, kteří si po domluvě zakládali v bankách účty, na které pak byly ukradené částky převáděny.

Na obžalované soud pohlíží jako na organizovanou skupinu, což jim může při vynesení trestu, kdy jim hrozí mnohaleté tresty, ještě přitížit. Jejich jednání senát Krajského soudu v Brně s předsedkyní Dagmar Borodskou posuzuje jako zločiny neoprávněného přístupu a nakládání s počítačovými systémy, podvod, zneužití informací, padělání a další zločiny. Jak se muži do bankovnictví dostali, u soudu nezaznělo.

Vzali 1,5 miliónu



Trestnou činnost páchali prokazatelně od listopadu 2013 do června 2015, přičemž při posledním útoku na bankovní účet ukradli 11. června 1 581 000 korun. Trojice obžalovaných, která stanula před soudem ukradla a převedla s vědomou či nevědomou pomocí desítek majitelů účtů, jejichž jména soud zná, i těch, kteří jsou neznámí, 9 280 000 korun.

Další pachatel organizované skupiny je stíhán v lotyšské Rize samostatně a současně si tam odpykává trest za jiné zločiny. Jak u soudu zaznělo, přímá škoda mohla být ještě řádově o milióny korun vyšší. V mnoha případech se totiž stalo, že banka převedení kradených částek včas zabránila.

Prý nic netušil



„Potřeboval jsem peníze a v té době jsem se dověděl, že je možné si je přes někoho, koho jsem tehdy neznal, vydělat na cestu do Německa. Sraz, bylo to asi na jaře či v létě roku 2014, jsme měli v brněnském hotelu Grand, odkud jsme pak jeli ještě s dalšími lidmi do Drážďan, kde jsem si pak v bance zařídil účet. Zhruba do 14 dnů se na něm měly objevit peníze. To se ale stalo až později. Mezitím jsem si založil účet ještě jiný. Nevěděl jsem však, že tam chodí kradené peníze. To bych do toho nešel a raději zůstal bezdomovcem. Vím, co je to vydělávat si peníze rukama. Jsem zaměstnán a pracuji jako zedník,“ uvedl obžalovaný, vyučený elektrikář Vladimír Pelikán z Horního Slavkova u soudu.

Rozhodně také odmítal, že by někoho uváděl v omyl či nabádal v nevědomosti při rozšiřování sítě zakládáním dalších účtů. „Nikoho jsem nikdy nenaváděl. Všichni, co obžaloba uvádí, byli lidi, co si sami nasekali dluhy, záviděli mně moje image a věděli, do čeho jdou. Nějaká provize tam byla, ale nebylo to nic žhavýho,“ doplnil obžalovaný v případu, jehož projednávání bude mít několik pokračování.